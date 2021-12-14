世卫组织：超过5亿人因医疗费用陷入极端贫困

在“国际全民健康覆盖日”发布的这份报告强调了新冠疫情对人们获得医疗保健和支付能力的毁灭性影响。

联合国秘书长古特雷斯在为这一国际日发表的致辞中表示，“在新冠疫情进入第三个年头之际，我们必须紧急加强我们的卫生系统，以确保它们公平、有韧性，能够满足每个人的需求，包括他们的心理健康需求。”

冲击波

他补充说，“新冠疫情几乎已经触及世界每一个地方，但健康覆盖仍未惠及全民。缺乏能够为所有人提供高质量、负担得起的医疗服务的卫生系统的国家，受这次突发卫生事件的冲击最大。”

他表示，“我们要想实现到2030年实现全民健康覆盖的目标，就必须致力于对经过验证的解决方案作出投资并加以扩大。这意味着对卫生系统的基础部分作出更多和更明智的投资，将重点放在初级卫生保健、基本服务和边缘化人口上。”

他强调，“对确保有韧性的经济体和社区以及对未来大流行病的防范而言，最好的保障是在危机到来之前加强卫生系统。过去一年新冠疫苗分配不均的问题是全球道德之殇。我们必须从这一经验中吸取教训。在每个国家的疫情都被扑灭之前，任何国家的疫情都不会结束。”

压力和制约

世界卫生组织和世界银行发布的报告指出，2020年，新冠疫情扰乱了卫生服务，使各国的卫生系统不堪重负。例如，免疫覆盖率十年来首次下降，结核病和疟疾死亡人数出现增加。

报告指出，新冠疫情还引发了自20世纪30年代以来最严重的经济危机，使得人们越来越难以支付旨在拯救生命的医疗费用。

报告表示，“甚至在疫情之前，就有5亿人因为支付医疗费用而陷入(或进一步陷入)极端贫困，据估计，这个数字现在要高得多。”

世界卫生组织总干事谭德塞表示，“现在所剩时间不多，各国政府必须立即重新加快努力，确保每个公民都能在不必担心经济后果的情况下获得保健服务。”

他说：“这意味着加强卫生和社会支持方面的公共支出，并加大对能够在离家近的地方提供基本护理的初级卫生保健系统的关注。”

摇摆不定的进展

谭德塞指出，“在疫情之前，许多国家已经取得了进展，但不够强劲。这次，我们必须建立强大到足以抵御例如像下一次疾病大流行类似的冲击的卫生系统，并继续朝着实现全民健康覆盖的方向前进。”

世卫组织和世界银行的报告还警告说，随着贫困加剧、收入下降以及政府面临更严格的财政制约，财政困难可能会变得更加严重。

世界银行健康、营养和人口事务全球负责人胡安·巴勃罗·乌里韦（Juan Pablo Uribe）说:“甚至在新冠疫情来袭之前，就有近10亿人将家庭预算的10%以上用于健康开销。这是不可接受的，尤其是因为最贫穷的人受到的打击最大。在有限的财政空间内，政府将不得不做出艰难的选择来保护和增加卫生预算。”

世卫组织和世界银行在报告中表示，在本世纪头二十年，许多政府在服务覆盖面方面取得了进展。

2019年，在新冠疫情出现之前，世界68%的人口享有基本保健服务，如生殖健康服务；免疫服务；艾滋病毒、结核病和疟疾的治疗；以及诊断和治疗癌症、心脏病和糖尿病等非传染性疾病的服务。

但是政府没有让医疗变得更加能够负担得起。“因此，最贫穷的群体和生活在农村地区的人最没有能力获得医疗服务，也最不可能应对为这些服务付费的后果。”