哈萨克斯坦议员建议修法禁止在媒体上宣扬LGBT内容

该建议由议会中属于阿玛纳特（AMANAT）党的两位议员扎纳尔别克·阿希姆詹和阿斯哈特·阿伊马哈穆别托夫联名提出。

两位议员在议会发言时强调指出，提出这项建议的目的并非为了彻底禁止某类信息的传播，而是反对单方面、片面的对此类信息进行宣扬，并因此引发舆论的对立。

- 我们需要提倡的是更加具有包容性的舆论环境。- 议员说。

议员指出，通过以下方式，能够辨别出什么是有目的的“鼓动宣传”，而什么是对信息的“客观叙述”：

- “鼓动宣传”的目的是引导或者设法扭转公众舆论朝某个方向发展，而“客观叙述”则致力于为公众独立分析和做出结论提供信息支持；

- “鼓动宣传”只截取信息中对自己有利的部分，强调有目的性的使用信息中的元素。而“客观叙述”致力于展示问题的各个角度和侧面，强调提供不同的观点和论点；

- 在事实核查层面，“客观叙述”提供的信息均有明确可信的信源，而“鼓动宣传”则基于各种虚假信源，且很难或完全无法倒查溯源；

- “客观叙述”的新闻内容强调对当事双方或多方观点和论点的平等展示，坚持对等原则；而“鼓动宣传”则相反，往往是片面的、单方的，旨在宣扬一种特定的意识形态。

- 因此，具有“客观叙述”性质的信息，并不是我们希望禁止的内容。- 议员扎纳尔别克·阿希姆詹说。

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议员同时强调，提出这一修订案建议，是因为大量民众向议员们提出了这方面的诉求。

- 众所周知，我们此前通过了关于将家庭暴力行为入刑的法案，这一决定虽然收到了许多反对意见，但我们依然坚持了对家暴零容忍的原则。同样的，我们也要坚定的反对对那些意图在我们的社会中制造矛盾和对立情绪的思想进行宣扬的行为。- 议员说。

目前这项提案仍在讨论当中，尚未进入表决程序。

【编译：木合塔尔·木拉提】