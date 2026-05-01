5月1日——哈萨克斯坦人民团结日：多元一体凝聚国家力量

作为国家重要公共节日之一，人民团结日承载着友谊与共识的价值理念，体现了不同民族在同一片土地上共同生活、共同发展的现实图景。

历史沿革：从国际劳动运动到国家团结象征

5月1日最早源于19世纪中叶的国际劳工运动。1856年，澳大利亚工人率先发起维权行动，随后美国芝加哥等地爆发大规模工人运动，逐渐演变为全球性的劳动者团结象征。苏联时期，这一天以“和平、劳动、五月”为主题广泛庆祝。

哈萨克斯坦独立后，对这一节日赋予了全新内涵。1995年3月1日，哈萨克斯坦民族和睦大会成立，成为维护民族团结的重要制度平台。同年10月18日，总统签署法令，将5月1日正式定为“哈萨克斯坦人民团结日”。

多民族格局：多元共生的社会结构

哈萨克斯坦是多民族国家。根据国家统计数据，目前国内主要民族包括：哈萨克族约1460万，俄罗斯族约290万，乌兹别克族约69.5万，此外还有乌克兰族、维吾尔族、德国族、鞑靼族和阿塞拜疆族等。

同时，一些人口较少的民族，如萨哈族、哈卡斯族、亚述族、蒙古族和科米族，也在该国和谐共处，并保留各自文化传统。

“友谊之家”：社会对话与融合平台

在推动民族团结方面，全国各地设立的“友谊之家”发挥着重要作用。它不仅是民族文化交流场所，更是社会对话与调解的重要平台。

哈萨克斯坦人民大会副主席德米特里·奥斯坦科维奇表示：

“这里不仅是学习国家语言的重要平台，更是通过日常交流促进理解的环境。特别是调解机制，有助于在不诉诸司法的情况下化解社会矛盾。”

青年力量：用数字方式诠释团结理念

当前，年轻一代正以创新方式诠释“团结”理念。通过数字技术、人工智能及创意项目，民族融合理念正以更加多元的形式传播。

例如，“Folk&Art Performance”等项目将传统文化与现代艺术结合，为民族文化注入新的活力。同时，数字化手段也成为传播社会共识的重要工具。

社会共识：团结源于历史，也体现在现实

德国族代表亚历山大·凯尔表示：

“我会用‘Wir sind zusammen（我们在一起）’来形容团结。从1941年被迁徙到这里的人们得到当地居民帮助的那一刻起，这种团结就已形成。”

“阿里亚纳”阿富汗文化中心主席埃利亚斯·马赫穆德也指出：

“哈萨克斯坦就像一个大家庭，为各民族提供了传承文化的空间。正如谚语所说，‘没有团结，就没有发展’。”

制度保障：探索新的社会协同机制

值得关注的是，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前提出设立“人民理事会”，以进一步完善社会协同治理机制。该机构拟整合民族和睦大会和国家库鲁尔泰的职能，成员规模不超过126人，由总统任命，并通过轮值机制运行。

总体来看，人民团结日不仅是节日象征，更是哈萨克斯坦社会稳定与发展的制度基础和现实体现。

【编译：达娜】