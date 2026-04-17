5月21日起继续禁运 哈萨克斯坦部分油品出口限制措施延长至11月

此次实施的限制措施涵盖了通过公路及铁路进行的跨境运输。据悉，此前施加的出口禁令已于2025年11月21日起生效。

根据相关部门发布的消息，限制范围包括向境外国家（含欧亚经济联盟成员国）出口的相关产品。

具体而言，哈方将禁止通过公路运输方式将汽油、柴油及一系列石油产品运往境外。不过，部分特殊产品不在禁令之列。例如：特定编码下的润滑油、车辆原装油箱内的燃油、基于相关协议用于科学研究的航空煤油，以及经哈萨克斯坦政府批准用于人道主义援助的物资等。

此外，针对边境地区还制定了专门的监管准则：携带原装油箱燃油的货运车辆，每日仅限通行出境一次。

在铁路运输方面，海关编码为2710 12的石油产品被禁止出口。但在部分特殊情形下可予以豁免，包括：根据已批准的供应计划进行的汽油出口、人道主义救援物资，以及用于消除紧急情况后果的石油产品外运。

【编译：阿遥】