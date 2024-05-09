哈通社5月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结5月9日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月9日,星期四

5月9日是阳历一年中的第129天 （闰年第237天） ，离全年的结束还有236。

世界各国/地区节日：

胜利日 每年5月9日是卫国战争胜利日。1945年5月8日纳粹德国对苏联正式签订投降书，宣布在第二次世界大战无条件投降（苏联称为伟大的卫国战争）纪念日。 投降书生效时欧洲中部时间为5月8日，而莫斯科时间为5月9日，因此美国及西欧国家定于每年的5月8日，俄罗斯等东欧国家定于每年的5月9日。 每年在这天，欧洲各地，尤其是在二次大战中胜利和曾经受纳粹德国占领和袭击的国家，都会以不同方式纪念第二次世界大战欧洲战场的结束。据悉，约有超过60万名哈萨克斯坦士兵牺牲在战场上。

纪念与和解日 «纪念与和解日»是联大在2004年11月22日，根据俄罗斯、独联体一些国家以及其他会员国的倡议而作出决定的：每年5月8日和9日，联合国都要举行二战结束纪念活动，目的是推动和平，反对战争，促使用和平手段解决一切争端。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 彼得罗巴甫尔市一街道正式以哈萨克诗人马赫詹•朱玛巴耶夫的名字命名。

2001年 阿斯塔纳市«祖国母亲»纪念碑举行揭幕仪式。

2009年 哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、塔吉克斯坦等国家青年组织出席上海合作组织青年理事会会议。

2016年 纳扎尔巴耶夫出席在莫斯科红场举行的纪念二战胜利71周年的阅兵仪式。

2017 年 哈萨克斯坦选手叶尔詹·马克西姆赢得意大利圣雷莫青年赛冠军。

2019年 哈萨克斯坦的鲁法特·哈比布林和达斯坦·穆卡什别科夫在摩洛哥举行的国际残疾运动员田径锦标赛上获得两枚金牌，一枚银牌和一枚铜牌。

2021 年 纪念哈萨克斯坦传奇飞行员塔尔加特·比格尔迪诺夫的纪念碑在首都落成。