5月起多项新规实施 涉及转账监管、汽车费用、教育考试等领域

（哈萨克国际通讯社讯）自2026年5月起，我国将在税务监管、汽车政策、数字资产管理、教育及交通等多个领域实施一系列新举措，涉及面广、影响人群多。

首先，在税务监管方面，国家税务机关已开始处理银行于4月15日前提交的移动转账数据，并计划于5月向相关公民发送首批通知。根据现行规定，若个人账户在连续三个月内收到来自100个不同发件人的转账，且总金额超过102万坚戈（12倍最低工资），将纳入税务监控范围。

在汽车政策方面，自5月起，针对从俄罗斯和白俄罗斯进口的汽车及相关设备，废旧处理费（ утильсбор ）计算方式将进行调整，费用大幅上调。我国本土生产及来自其他国家的进口车辆维持原有标准。有关部门表示，此举旨在平衡欧亚经济联盟市场环境。

数字经济领域也迎来新规。自5月1日起，我国将正式实施稳定币发行与流通管理制度。根据规定，稳定币发行须实现100%资金保障，并存放于发行主体的银行账户中。发行主体需为注册资本不少于2亿坚戈的股份公司或有限责任公司。发行后，最多可将50%的保障资金投资于高流动性资产。所有稳定币发行须由数字金融资产平台运营方进行登记并核验资金保障情况。

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国防领域方面，2026年5月至10月期间，全国将开展军事训练集训，计划征召约3000名预备役人员参加。

海关领域将于5月4日起实施新的缴费规则。随着信息系统“KEDEN”的上线，过境申报相关费用及护送费用将统一通过新的预算分类代码（КБК 106201）缴纳。此前通过旧代码缴纳的款项，纳税人可申请抵扣或退还。

能源出口方面，因俄罗斯计划自5月起停止通过“友谊”管道向德国转运我国石油，能源部将对约26万吨出口量进行重新分配，分别经乌斯季-卢加港及里海管道联盟（КТК）系统输送。官方表示，此举不会影响全年石油产量目标。

在数字服务领域，我国伊斯兰教事务管理局计划于5月启动“Imam AI”试点项目，借助人工智能技术提升宗教咨询服务的效率与可及性。

工业政策方面，政府决定自5月起继续延长金属废料及废弃物出口禁令，为期六个月，涵盖有色金属及黑色金属废料等多个类别。

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教育领域也有重要调整。今年小学一年级入学申请将于5月27日启动，持续至8月31日。按照新规，在同一教育机构完成学前准备课程的儿童，如继续在该校就读，将自动录取入学。同时，家长仍可自主选择其他学校。

高等教育方面，2026年全国统一考试（ЕНТ）将于5月10日至7月10日举行。今年共有约24万名考生报名，按两次考试机会计算，总申请量超过44.6万份。大多数考生选择以哈萨克语参加考试。

交通出行方面，5月起将新增多条国际航线。阿拉木图至韩国釜山的直飞航线将于5月开通，每周执飞两班。此外，韩亚航空已恢复首尔至阿拉木图航线，并自5月4日起增至每周五班。

宗教事务方面，2026年朝觐季将于5月15日至6月5日举行。届时将从阿拉木图、阿斯塔纳及奇姆肯特开通直飞沙特阿拉伯的航班。外交部同时提醒公民关注中东地区局势变化，谨慎评估出行风险。

【编译：木合塔尔·木拉提】