朝鲜6日再次发射2枚导弹

哈通社/努尔-苏丹/8月6日 -- 据韩联社消息，韩国联合参谋本部（联参）6日表示，于当天上午5时24分和36分许探测到朝鲜从西部的黄海南道向东部海域发射2枚疑似近程弹道导弹的飞行器。

联参表示，此次发射的近程弹道导弹飞行高度约37千米，飞行距离约450公里，最高飞行速度超过6.9马赫。韩美情报部门初步研判此次近程弹道导飞行特征弹类似于7月25日发射的近程弹道导弹，并正在分析确切参数。

朝鲜曾于7月25日从咸镜南道虎岛半岛、31日从江原道葛麻半岛、8月2日从咸镜南道永兴郡向东部海域分别发射2枚近程飞行器。韩军认为这些飞行器是新型近程弹道导弹。

朝方表示，上月25日发射新型战术制导武器，上月31日和本月2日试射新型大口径可控型火箭炮。韩军则指出，2日试射的飞行器飞行速度为6.9马赫，飞速快于火箭弹，据此判断当天所射飞行器类似于弹道导弹。

另外，朝鲜6日所射飞行器从西部贯穿内陆飞往东部海域。专家指出，以往朝鲜试射新型武器时，出于对伤及平民的忧虑，先从海岸发射避开内陆。而这次朝鲜可能对飞行器性能有所把握，因此尝试朝着内陆上空发射。