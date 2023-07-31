大运会：哈萨克斯坦收获6枚奖牌 位居奖牌榜第7位

哈通社/阿斯塔纳/7月31日 – 于7月28日在中国成都开幕的第31届世界大学生夏季运动会，已经进入了第四个比赛日。

截至目前，哈萨克斯坦代表团已经获得了2银4铜共6枚奖牌，在总奖牌数排名中，与中国澳门并列第七位。

中国代表团以13金5银4铜共22枚奖牌位居总奖牌榜首位。韩国以8 金6银4铜共18枚奖牌位居第二位。

印度和日本均以9金3银5铜共17枚奖牌并列总奖牌榜第三位。

在目前获得的6枚奖牌中，哈萨克斯坦运动员们在射击项目中共获得2银1铜，分别是：

·男子50米步枪三种姿势团体项目-银牌 康斯坦丁·马林诺夫斯基、伊斯兰·萨特帕耶夫、尼基塔·沙赫托林

·男子25米手枪速射项目-银牌 尼基塔·沙赫托林

·男子10米气步枪团体项目-铜牌 康斯坦丁·马林诺夫斯基、伊斯兰·萨特帕耶夫、尼基塔·沙赫托林

在艺术体操个人圈项目中，哈萨克斯坦运动员埃尔扎娜·塔尼耶娃获得了一枚铜牌。

哈萨克斯坦代表团还在柔道项目中获得了2枚铜牌，分别是：

·柔道男子-66公斤级-铜牌 松哈特·朱巴特罕

·柔道男子-73公斤级-铜牌 阿斯卡尔·纳尔库洛夫

第31届大运会口号是«成都成就梦想»，吉祥物是熊猫«蓉宝»。比赛将于8月8日结束，共设篮球、排球、田径、游泳等18个大项、269个小项，约有来自170个国家和地区的1万余名运动员及官员赴蓉参加。

哈萨克斯坦国家队由来自全国26所大学的93名大学生运动员组成，将参加11个比赛项目，包括射箭、射击、田径、艺术体操、柔道、乒乓球、跆拳道、武术、游泳、击剑等。

【编译：木合塔尔·木拉提】