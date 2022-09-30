今年国家投资公司将实施价值60亿美元的45个投资项目

哈通社/阿斯塔纳/9月30日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫30日主持召开了哈萨克斯坦国家投资公司（Kazakh Invest）董事会例行会议。

会上对国有公司发展计划的落实情况，以及一系列组织问题等进行了讨论。

国家投资公司董事长梅尔詹·尤苏波夫在会上指出，去年该公司成功实现了几乎所有的发展指标，包括财务部分和投资项目的实施。

今年，在国家投资公司的支持下，计划在国内实施和投产约45个项目，总额超过60亿美元。

总理强调，在当前全球各国都在尽力争取吸引外国投资的背景下，哈国家投资公司面临着吸引大型跨国公司在哈经济中进行投资，以及实施新投资项目的重要任务。

- 需要继续加强这一方向上的工作，尽可能的使用所有可用的工具，积极与外国投资者合作。这方面，政府已经创造了一切条件。- 他说。

为了保障该公司的发展方向与哈萨克斯坦共和国至2026年的投资政策概念保持一致，会议对哈萨克国家投资公司2018~2027年发展战略的修订补充方案进行了审议。根据国家投资政策概念，预计每年流入哈萨克斯坦的外国直接投资将为250亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】