霍金：地球将在600年内变成火球

哈通社/阿斯塔纳/11月8日 -- 据外媒11月7日报道，英国著名物理学家霍金在北京举行的腾讯网络峰会上通过视频发表评论称，当今世界人口规模飙升，能源需求不断增长，人类对地球的破坏会在在未来600年内将其变成炽热的火球。

霍金在会上发表讲话时表示，人类要想改变命运就需要寻找太阳系中与地球类似的星球作为人类将来的居住地，最佳选择就是半人马阿尔法星。它距离地球25兆英里(约4.37光年)，如果乘坐目前最快的飞船，需要飞行3万年。霍金敦促对载人飞行系统的投资与研发。他认为可以利用纳米技术，将飞行时间缩短为20多年。



此外，霍金还在2017年在里斯本召开的网络峰会上声明，人类必须做好应对人工智能的准备，阻止机器人取代人类。他认为这项技术可以用来帮助社会和世界的利益，包括减轻贫困和疾病，但也存在风险，也就是机器人会对数百万个人类工作的岗位造成威胁。"我们需要意识到危险，找出它们，采取最好的措施，并提前做好准备。"

电动汽车制造商特斯拉公司和太空探索公司SpaceX的首席执行官硅谷企业家埃隆•马斯克也曾做出类似警告，称人工智能是对人类生存的威胁。但是微软联合创始人比尔•盖茨在接受最近一次《华尔街日报》的采访中表示没有什么可担忧的。