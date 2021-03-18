欧盟国家因新冠疫情损失约600万个工作岗位

哈通社/努尔苏丹/3月18日 -- 欧洲改善生活和工作条件基金会(Eurofound)在一份新报告中称，新冠疫情危机对欧盟经济、劳动力市场和社会产生了前所未有的影响。

2020年春季，欧盟27国就业人数比2019年末减少570万人，失业率从6.6%上升至6.7%。到2020年7月，近50%的欧盟工作人员已经完全或部分进行远程办公，这产生了新的劳动力市场鸿沟，因为受教育程度较高和居住在城市的人更适合居家办公。

欧盟年轻人的失业率增幅最大，而青壮年员工(25岁至54岁)以及年龄较大的男性员工的工作时间下降最为明显。

欧盟各成员国之间的工作条件也有巨大差异。法国、波兰、意大利和希腊受疫情影响最为严重。

在2008-2010年的全球经济危机期间，中等收入群体受影响程度最大，而此次新冠疫情危机主要影响低收入群体。

欧洲改善生活和工作条件基金会预计，2021年欧盟失业率将提高至8.6%，2022年将保持在8%左右。尽管新冠疫情对工作和生活条件以及各行业产生了更广泛的影响，但其导致的失业率尚不及2008-2010年全球经济危机期间的峰值。