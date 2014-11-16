外媒：男子举重60年来第一人! 哈萨克猛男横跨三级别夺冠
当伊利亚•伊林摇摇晃晃、满脸涨红的将242公斤的巨大杠铃举过头顶时，他已经无愧于任何的赞誉，无愧于任何听上去很夸张的褒奖。2005年多哈世锦赛，只有17岁的伊林获得了85公斤级冠军，确切的说是总成绩和挺举双冠。2006年圣多明格世锦赛，18岁的他获得94公斤级总成绩冠军，2008年北京奥运会，他再次获得94公斤级冠军，2011年巴黎世锦赛，他还是获得了94公斤级挺举和总成绩双冠，2012年伦敦奥运会，他毫无争议获得94公斤级冠军，这样的成就，已经足以让伊林成为日后国际举联名人堂的绝对入选者。 但这还不够，今天伊林再次利用自己在挺举上的天生神力，拿到了105公斤的总成绩冠军！仅仅9年时间，从85公斤到105公斤，三个级别，整整20公斤的差距，伊林也不过是从17岁少年成长到26岁的英俊潇洒、正当黄金年龄段的年轻人，他却完成了这个地球上人类自身最伟大的改造和突破之一。一个普通人，减肥增肥20公斤没问题，但一个专业举重选手，增重幅度如此巨大不说，还要保持在这个体重区域里的世界领先水准，这难度已经无法用言语叙说，在男子世界举重领域内，能达此成就者，60年来唯伊林一人！而且伊林还成为目前世界纪录表里，唯一在两个级别里都写上自己大名的选手。 说到60年前，我们就要提一下美国选手托米•科诺，这位目前还在世的84岁美籍日裔老人，在1952年奥运会获得67.5公斤级冠军，在1953年世锦赛上参加了75公斤级，并拿下冠军，而在1954年世锦赛，他又参加了82.5公斤级的比赛，还是拿到了冠军，三年重量级加了15公斤。由于奥运会年份没有世锦赛，科诺的奥运战绩等同世锦赛战绩，他还曾在四个级别上打破过世界纪录！当时来看科诺简直就是天外来客，但60年后，伊林复制了他的成就。另外你必须承认，50年代的举重对选手身体的极限要求，是远远不如现在的。 土耳其神童穆特鲁，也是用了九年时间，完成了从54公斤级、56公斤级到62公斤级三级世界锦标赛冠军的伟业。但严格的说，54公斤和56公斤算一回事，穆特鲁只能是两个级别。除非在最轻三个级别54公斤、59公斤和64公斤并存的年代，穆特鲁可以拿到这三级别冠军，但他没有。而1998年国际举联改革重量后，最轻三个级是56公斤、62公斤和69公斤。所以穆特鲁的三个级别夺冠，恰好处在国际举联改革重量的当口，和伊林的没法比。 另外伊林前后差达到了20公斤，05年夺冠时他的体重连85公斤整都没到，而现在却是104.35公斤的壮汉。人胖了，所以举的重量就上去了嘛，这样业余的说法本文"无力反驳"，只是想强调，这样大幅度的体重增减，更关键你要保持和体重同比例上升的爆发力和承受力，身体还绝不能出问题。哈萨克斯坦的相关体育机构和伊林，相信都付出了极其艰巨的努力。当然，这样的努力前提是伊林本人要具备超凡的素质，值得去给他"人体改造"。旁人看着可能有点残酷，或许还有微词，但能通过增体重和各种调节方式，来催生出自己尚未开发的身体潜力，只要自己欣然同意，我们何不乐见？几乎每个地球人类都有成为超人的内心想法，伊林就是现有条件下培植出的"超人"！ 此外，今天一个爆炸性场景不可不提，它足以让举重迷兴奋到难以入睡。三位顶级选手，在挺举最后时刻，走马灯般破世界纪录，这场景几乎就和当年女子举重在亚运、全运时一样，不过当时的女举都是中国女选手在那里走马灯。这次男子105公斤级挺举，三位不同国籍的选手展开了那让人透不过气的五分钟超级对决。且看下段！ 先是乌兹别克斯坦的努鲁蒂诺夫在第三把举起了239公斤，打破了俄罗斯选手贝贾扬在2011年创造的238公斤的挺举世界纪录，自认为可以靠这个成绩拿下总成绩和挺举双冠的努鲁蒂诺夫，跪地用厚厚的手掌猛击地面怒吼庆祝。但两分钟过后，采用下蹲挺姿势的俄罗斯选手贝德扎扬，在举236公斤时腰板一软没有坚持，背水一战的最后一把要了240公斤，其实举起也拿不了总成绩冠军，但破破挺举世界纪录也是好的，贝德扎扬这次腰板终于撑住了，新世界纪录还没焐热就归他了！
但最经典的场面，还在两分钟之后。因为体重比努鲁蒂诺夫轻，伊林最后一把干脆加到242公斤，只有举起两人总成绩才相同，伊林可以靠体重优势拼掉对手。242公斤，直接在贝德扎扬的基础上提升了两公斤，简直拿世界纪录当儿戏！何况伊林第二把举139公斤就失败了，但伊林还就是把这个"儿戏"征服了！别说一般的举重迷，就连中国队领队，见多识广的庞高兴指导，连称这种场面自己都是很多年都没看到，至于上回什么时候，他自己都无法回忆起来。 举重世锦赛，在诸多奥运项目的世锦赛里不算热门，和足球世界杯这样的超级世锦赛相比，更是形同于无。但它却能见证这个星球上最高级生物，在漫长的自我演化提升之路上，所做出的种种身体极限上的、看似微小却堪称伟大的突破。或许从这点意义上，他和田径游泳一样，也具备着人类运动之母的特征。可能是因为练起来枯燥无比，比赛动作也就那几个姿势的原因吧，这是一项被严重忽视的热血项目。