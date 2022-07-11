欧盟建议为60岁以上人口接种第二剂冠病疫苗追加剂

哈通社/努尔苏丹/7月11日 —— 据联合早报网消息，欧洲感染冠病和住院人数出现增长，欧盟卫生机构星期一（7月11日）建议为60岁以上人口接种第二剂冠病疫苗追加剂。

尽管现有疫苗在防止住院和死亡方面提供良好保护，但病毒变异影响了疫苗效力。欧盟卫生专员基里亚基德斯在一份声明中说：

-至关重要的是，60岁以上的人和所有脆弱的人都要尽快接种第二剂追加剂。

欧盟卫生机构自4月起建议仅对80岁以上者和最脆弱者接种第二剂追加剂。

欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）主任阿蒙博士在一份声明中说，奥密克戎亚型毒株BA.5的蔓延，导致确诊病例不断增加，几个国家的医院和加护病房收治人数和入住率也呈上升趋势。

疫苗制造商如莫德纳和辉瑞—BioNTech一直在测试各种版本的疫苗，以对抗亚型毒株BA.1。尽管这些疫苗对BA.1和最近流行的亚型毒株产生良好的免疫反应，但它们确实看到疫苗对BA.4和BA.5的反应较低。

欧洲药品管理局目前正在审查两种针对亚型毒株的改良版疫苗，预计到9月将批准第一批下一代疫苗。

欧洲药品管理局执行主任库克说：

与此同时，重要的是要考虑在最脆弱的人群中使用目前授权的疫苗作为第二剂追加剂。