政府用查没贪官资产新建了62所学校

哈通社/阿斯塔纳/8月17日 – 年初至今，通过利用从腐败分子处没收的资金，哈萨克斯坦政府已在全国三大直辖市和多个地区建成了62所新学校，可容纳学生7.6万人。

据政府新闻处消息，哈萨克斯坦政府在2023年4月批准了一项全新的机制，即允许将经法院许可从被判刑的贪污犯罪人员处查没的资产用于建设教学设施。

为此，政府还专门成立了一个用于管理此类资产的基金。基金中的资产，将被用于修建和改建学校、附属建筑和寄宿学校，解决三班制学校和应急教育机构的问题，并消除普通教育机构的学额短缺问题。

目前该基金池中累计已经转入了1516亿坚戈资金。

根据国家元首的相关指示，共和国预算委员会制定了72个教育机构建设项目的清单，总投资额为1067亿坚戈。

·941亿坚戈将用于建设总容量8.5万学生的69所学校；

·126亿坚戈将用于完成在建的3处设施的工程（2所可容纳1400名学生的学校和1所可容纳200名学生的寄宿学校）。

截至目前，政府通过使用专门基金中的资产，已经完成了62所学校的建设工程，这些教学设施可容纳7.6万学生。

【编译：木合塔尔·木拉提】