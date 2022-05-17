哈萨克斯坦65%的禽肉由本国生产商供应

哈通社/努尔苏丹/5月17日 – 哈萨克斯坦农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫在17日的政府会议上，就当前国内市场农产品供应情况进行了介绍。

根据部长的说法，目前哈萨克斯坦国内禽肉市场中，65%的产品来自本国生产商，35%的产品来自国外进口。

他在报告中表示，畜牧养殖业一直是哈萨克斯坦农业生产综合体的重要生产领域之一，其在农业生产中的占比达到了42.1%。而在农业出口当中，畜牧养殖业的出口比重则占4%。

部长强调，在农业结构中，哈萨克斯坦的畜牧养殖业一贯被认为是一个相对而言非常稳定的领域。

- 这体现在畜禽养殖数量的稳步增长，肉类产品的品质不断提高，生产力水平和产量也在不断提升。- 他说。

卡拉舒科夫称，哈萨克斯坦本国农业生产者生产的禽肉供应水平一直在稳定增长当中。在过去的三年间，国内市场的国产禽肉占比从49%提升到了65%。

而市场上的禽蛋则完全由本国供应商100%供应。

部长强调，这些成绩来自于多年来国家政策对农业领域的持续支持。同时，这也大大的提升了行业的投资吸引力。

【编译：木合塔尔·木拉提】