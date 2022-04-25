政府将再拨款6700亿 改善乡村地区基础设施建设

哈通社/努尔苏丹/4月25日 – 目前哈萨克斯坦全国共有6000多个乡村居民点，其居民总人口数接近800万人。

国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫25日在马吉利斯（议会下院）政府时段发言时表示，在«乡村-国家摇篮»项目框架下，为解决乡村居民点基础设施建设问题，将追加拨款6700亿坚戈。

据其介绍，截止2022年1月1日的统计显示，哈萨克斯坦全国共有6293个乡村居民点，这些居民的长期居住人口总数为7 769 800人。

在这些乡村当中，有3500多个被认为具有发展潜力。其中1171个乡村被登记为产业发展支柱村，有2368个卫星村围绕这些居民点建立。

«2019~2021年间预算拨款2060亿坚戈，落实了2600多项工作计划。包括250个住房和公共服务项目、676个社会基础设施项目和1700多个交通基础设施项目的建设和更新。» 国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫说。

而在今年，根据部长的说法，将在具有发展潜力的492个乡村居民点开展914项计划，并为此拨款1000亿坚戈资金。这批资金将用于开展95个住房和公共服务项目、313个社会基础设施项目的建设落实。社会基础设施项目当中包括了教育、医疗、文化和体育设施的新建和修缮。此外，还将用于开展506个交通基础设施项目的落实。

«未来4年内未解决乡村居民点的基础设施问题还需要6700亿坚戈的资金。这将为3500多个乡村居民点生活的700多万居民改善生活水平创造条件。»部长说。

此外，根据总统的指示在«乡村-国家摇篮»规划下，西部和南部的乡村地区还将获得200亿坚戈的拨款支持。这笔资金将用于修建和修缮学校、医院、文化活动中心、体育馆等设施。

【编译：木合塔尔·木拉提】