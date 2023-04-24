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    12:55, 24 四月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦和捷克双边贸易额增长67%

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    哈通社/阿斯塔纳/4月24日 – 哈萨克斯坦总理阿里汗·斯马伊洛夫在捷克-哈萨克斯坦商业论坛上表示，两国之间的贸易额增长了 67%。

    在发言中，政府总理着重指出，哈萨克斯坦和捷克有着特殊的友好关系，经贸关系是双边伙伴关系的基础。

    阿里汗·斯马伊洛夫说：

    - 捷克是哈萨克斯坦在欧洲最重要的贸易伙伴之一，两国之间的贸易额正在迅速增长。根据去年的结果，双边贸易额增长了67%，达到 4.23 亿美元。今年这种增长仍在继续，数据显示，2023年1-2月，两国双边贸易额翻了一番。 相信这样的成绩在未来还会更好，双方均具备实施投资项目的所有先决条件。

    根据总理的说法，在最近的15年间，捷克企业在哈国经济中的投资额达到了2.7亿美元，而且其中五分之一的投资是在最近两年进行的。

    阿里汗·斯马伊洛夫说：

    - 如今有200多家哈捷合资企业在哈萨克斯坦开展业务。我认为这个数字还会继续增长。我们的贸易和经济关系正在通过新型商品和联合项目得到加强。 捷克的大公司在哈萨克斯坦开展业务符合两国的共同利益。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


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    哈萨克斯坦与欧盟 哈萨克斯坦 贸易 统计 经济 欧洲 黄金储备
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