荷兰球星克鲁伊夫病逝 享年68岁

哈通社阿斯塔纳3月24日电 据BBC报道，世界足坛巨人、前荷兰球星克鲁伊夫周四（3月24日）病逝，享年68岁。

克鲁伊夫的个人网站当天发布声明上说，在与癌症作长期斗争后，克鲁伊夫在巴塞罗那平静去世，他的家人围绕身边。

克鲁伊夫（Johan Cruyff）是荷兰最著名球星，主张"全攻全守"打法，风靡一时。 他速度快，有"飞人"绰号。

1975年的克鲁伊夫效力巴塞罗那，与队友训练

克鲁伊夫曾三夺欧洲足球先生（1971年、1973年和1974年），他的出色球技，把名不见经传的荷兰国家队，造就成为世界一流的"橙色军团"。

1974年，克鲁伊夫率荷兰打进世界杯决赛，并夺得本届赛事的最佳射手荣誉。

1974年，克鲁伊夫率领荷兰队打进世界杯决赛

克鲁伊夫职业足球生涯始于荷兰著名球队阿贾克斯，帮助其获得三次欧洲杯冠军。1973年，他以当年最高转会费加入巴塞罗那，首个赛季即助球队夺得西甲冠军，个人荣膺年度欧洲足球先生。

克鲁伊夫被认为是足球史上最具影响力的人物之一，他的球风和足球理念影响了一大批人，包括后来荷兰的"三剑客"之一的里杰卡尔德、以及前巴塞罗那主教练瓜迪奥拉、阿森纳主教练温格、丹麦球星劳德鲁普等。

巴塞罗那也根据克鲁伊夫的教练法设立了青年训练体系，当今世界顶尖球星梅西、哈维、伊涅斯塔都是这一体系的培养的球员。