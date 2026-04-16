帖木儿诞辰690周年 哈乌两国在撒马尔罕联办亚萨维陵墓文物展

此次文化活动由哈萨克斯坦驻撒马尔罕总领事馆与哈萨克斯坦"哈兹莱特苏丹"国家博物馆保护区联合举办。展览集中展示了位于突厥斯坦市的伟大精神中心——霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓的碑文饰样及珍稀历史文物。

Фото: ӨзА

作为中亚霸主帖木儿亲自倡议和关怀下修筑的建筑瑰宝，霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓不仅是突厥斯坦乃至中世纪建筑艺术的旷世杰作，更是为纪念苏非派教义创始人亚萨维而兴建。作为哈萨克斯坦境内首个被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的历史古迹，该陵墓具有极高的历史文化价值。

哈萨克斯坦驻撒马尔罕总领事塔勒哈特·沙里波夫、撒马尔罕州政府代表、博物馆专家及文化界人士出席了展览开幕式。

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哈萨克斯坦"哈兹莱特苏丹"国家博物馆保护区副馆长阿赫梅德·赛森拜在活动发言中强调，霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓中的铭文与碑文饰样不仅是艺术遗产，更是引导人们探索深层精神世界的无价瑰宝。他表示，这一古迹清晰地展现了突厥民族共同的历史根脉，在加强双方文化联系中发挥着重要作用。

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展览期间，苏丹宫廷模型、陵墓建造时使用的砖块原件、帖木儿亲自赠予陵墓的旗帜复制品以及其他独具特色的历史文物悉数亮相。此类活动的广泛开展，不仅让公众得以更深入地了解突厥世界共同的历史遗产，也进一步巩固了各国间的文化传承与精神纽带。

【编译：阿遥】