哈芬企业家签署总价值达6亿美元的合作协议

哈通社/赫尔辛基/10月17日 -- 正在对芬兰进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统17日同该国总统尼尼斯托举行小范围和大范围会谈。

纳扎尔巴耶夫总统在会谈后召开的联合新闻发布会上表示，哈萨克斯坦和芬兰企业家们签署了总价值达6亿美元的合作协议。

纳扎尔巴耶夫说："首先，非常感谢芬兰总统绍利•尼尼斯托的邀请和热情接待。这是哈萨克斯坦独立以来我对芬兰进行的第二次访问，并与芬兰总统举行的第四次会晤。这些年来，双方举行的高级别会谈进一步加强了两国的合作关系。我们之间建立了相互理解和信任。今天，我们基于相互信任进行了双边会谈，重申了在国际政治、区域和亚欧问题的共同立场。"

总统指出，哈芬两国之间没有存在政治和经济问题，双方也对经商领域创造了良好的环境。

"我这次访问的主要目的是为两国经济领域的带来新的动力。昨天与企业界代表会面时，我发现了芬兰企业家们对哈萨克斯坦的浓厚兴趣。根据会谈结果，双方企业家们签署了总价值达6亿美元的10多项合作协议。"他说。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦和芬兰主要在矿产、化工、农业、汽车工业和新技术领域开展合作达成了共识。

【编译：小穆】