哈萨克斯坦驻日本大使：近6年两国双边贸易额增加了两倍

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 -- 哈萨克斯坦驻日本特命全权大使叶尔兰•霍加塔耶夫22日就哈萨克斯坦和日本两国之间的经贸合作关系和其他领域合作前景问题接受了哈通社记者的专访。

记者：叶尔兰·肯耶斯吾勒，今年哈萨克斯坦和日本两国合作关系之间有什么重要的活动？

大使：今年5月1日，皇位继承人皇太子德仁亲王将即位。之后，日本将换新的年号。这对日本人来说非常重要。在这特殊的时期，阿斯塔纳和东京之间的战略合作伙伴关系将更加深入。

独立初期以来，纳扎尔巴耶夫总统高度重视与日本之间的双边关系。总统于2016年11月对东京进行的正式访问主要旨在吸引日本投资和技术。与日本龙头企业代表举行会晤期间，总统表示哈萨克斯坦将为投资者提供良好的投资环境。

记者：您如何评价当前哈萨克斯坦和日本之间的经贸合作关系？

大使：2018年，哈萨克斯坦和日本之间的双边贸易总额达20亿美元，较去年增长54%（2017年为13亿美元）。

其中，哈萨克斯坦出口商品增长70%，达1.5亿美元。数据显示，2013年哈萨克斯坦对日本出口的商品总额为6.28亿美元。

哈萨克斯坦出口商品以石油和金属为主。因此，哈萨克斯坦出口商品的多元化和增加非原料份额是大使馆的优先工作方向。日本国产商品完全满足国内消费市场，因此我国进入日本市场将会遇到非常激烈的竞争和特殊要求。尽管如此，哈萨克斯坦企业2018年向日本出口量红花油和天然蜂蜜。此外，目前双方正在就向日本市场出口畜牧业产品和马肉问题进行磋商当中。

记者：目前两国之间正在落实那些投资项目？

大使：日本是哈萨克斯坦第7大投资国家。2017年，日本对哈投资总额达3.57亿美元。而去年前9个月，该国对哈投资总额已超3.04亿美元。其中，油气和矿产成为主要投资领域。除此之外，日本企业2018年在哈萨克斯坦落实了几项大型投资项目。

1. 日清食品集团在卡普恰盖投资建立食品加工厂；

2. 东京制纲集团工程防御系统生产厂在阿拉木图投产；

3. 日本邮船公司交通运输终端工程完工；

4. 日野汽车公司服务和装配中心正式运营。

2019-2021年，日本对哈直接投资总额或将突破10亿美元。

记者：能否介绍2019年进一步推动双边经贸合作关系的工作计划？

大使：哈日政府间和私营部门联合委员会是双边经贸合作关系的主要机制。根据计划，联合委员会和企业家理事会第8次会议将在东京举行。

目前，共有70多家日资企业在哈萨克斯坦油气、冶金、金融、矿产、汽车销售和运输等领域运营。此外，当前多个日本跨国企业代表组成的"Keidanren" 商业联合会对哈萨克斯坦进行访问当中。根据计划，我们将于近期在东京举行旨在介绍哈萨克斯坦投资环境的商业论坛。

记者：上个月，纳扎尔巴耶夫总统指示要尽快在哈日两国之间开通直飞航线。请您介绍一下该任务的落实情况。

大使：目前，我们正在同日本航空部门进行协商，已形成开通直飞航线的法律基础。工业和基础设施发展部表示，直飞航班预计今年下半年开通。

记者：谢谢您接受采访！

【编译：小穆】