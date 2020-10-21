托卡耶夫总统提议成立6个最高改革委员会专项工作小组

哈通社/努尔苏丹/10月21日 —— 托卡耶夫总统21日在总统府主持召开最高改革委员会首次会议时表示，应根据委员会主要方向成立6个专项工作小组。

总统强调，除了委员会成员，政府官员和社会功勋人士代表，以及国际和我国自由分析家可以成为专项工作小组成员。

最高改革委员会6个专项工作小组

1. 由最高改革委员会副主席兼总统自由顾问苏马·查克拉巴蒂（Suma Chakrabarti）领导的宏观经济工作小组

2. 由总统办公厅主任叶尔兰·霍沙诺夫领导的司法和执法体系改革工作小组

3. 由政府总理阿斯哈尔·马明领导的社会领域重建工作小组

4. 由政府总理阿斯哈尔·马明领导的经济多元化工作小组

5. 由政府和阿塔梅肯企业家协会代表组成的商业调节问题工作小组

6. 由总统办公厅副主任提穆尔·苏莱曼诺夫领导的现代国家管理和公共服务问题工作小组

托卡耶夫总统表示，我国目前正在制定社会法典。他同时指出，该文件将包含公民所有的社会保障问题，社会领域重建工作小组将在该领域开展相关工作。

总统还称，经济多元化是目前最有效的唯一出路。他强调，经济多元化工作小组将改善该领域工作机制的不足。

“目前，我们正面临着将国家机关提高至新水平的问题。为了取得实际成果，它必须拥有责任感和灵活的策略能力。这里，很多问题与引进现代数字技术有着关系。该问题不可以任何阻碍。”托卡耶夫总统说。

【编译：小穆】