朝鲜疫情急剧蔓延 已有6例死亡

哈通社/努尔苏丹/5月13日--韩联社援引朝中社消息报道称，朝鲜境内新冠疫情急剧扩散，前一日新增发热病例1.8万例，新增死亡病例6例，其中包括新冠确诊病例。

报道指出，朝鲜国务委员会委员长金正恩前一天访问国家紧急防疫司令部，检查国家防疫工作及病毒传播情况。在所有道、市、郡都采取封锁措施的情况下，金正恩严厉批评国家防疫体系出现漏洞。

根据金正恩在司令部接到的报告，一种原因不明的疾病从4月底开始在朝鲜境内急速传播，短时间内已出现35万余例发热病例，其中16.22万余例已经痊愈。前一日，在全国范围内新增1.8万余例发热病例。截至目前，有18.78万余例被隔离并接受治疗，其中6例死亡。死亡病例中包含1例感染新冠变异株«奥密克戎»亚型株BA.2的确诊病例。

金正恩就此指出，疾病以首都圈为中心扩散说明防疫体系出现漏洞。他强调，全国所有的道、市、郡应封锁所辖区域，并在确保民众便利的同时，做好各事业单位、生产单位及社区的隔离措施。当前的第一要务是主动封锁地区、隔离发热患者并负责任地治疗，以阻断病毒传播。

此外，金正恩还要求卫生防疫部门缜密观察发热病例的病情进展，树立科学的治疗方法和战略，强化医药品保障措施。金正恩表示，尽快化解当前面临的卫生危机、恢复防疫工作的稳定、守护人民的健康和安宁是党面临的重大挑战和神圣使命，坚信国家紧急防疫司令部能够尽快找到完全消灭恶性传染病的传播根源的突破口。

朝鲜前一天召开劳动党第8届中央委员会第8次政治局会议，首次承认境内出现新冠确诊病例，决定将防疫防控级别上调至最高等级。据观测，金正恩前一天凌晨主持召开政治局会议，之后又访问国家紧急防疫司令部，了解新冠疫情的扩散情况。