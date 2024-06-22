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    07:00, 22 六月 2024 | GMT +6

    哈通社6月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    简报
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结6月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    6月22日,星期六

    6月22日是阳历一年中的第173天，离全年的结束还有192（闰年则还有193）。

    世界各国/地区节日：

    纪念和哀悼日 每年6月22日是纪念和哀悼日，纪念伟大卫国战争的开始。1941年6月22日德军进攻苏联。德国空军对机场、铁路枢纽和许多城市进行了大规模的攻击。卫国战争期间，共有120万哈萨克斯坦将士奔赴战场，其中仅有60万凯旋归来。

    克罗地亚纪念反法西斯战斗日 每年6月22日是纪念反法西斯战斗日，该日旨在纪念克罗地亚第一支反法西斯游击队的成立。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    1992年 «丝绸之路»阿拉木图-乌鲁木齐旅客列车开通。

    1992年 哈萨克斯坦共和国与澳大利亚联邦建立外交关系。

    1996年 纳扎尔巴耶夫总统荣获克莱恩-蒙塔纳论坛特别奖。

    1998年 纳扎尔巴耶夫总统的《论阿拜》在中国出版。

    2005年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于批准哈萨克斯坦共和国政府与日本政府技术合作协定》的法律。

    2014年 在卡塔尔多哈召开的联合国教科文组织第38届世界遗产委员会会议审议通过哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦跨国联合申报的丝绸之路项目列入《世界遗产名录》。遗产点包括重点城镇遗迹、商贸城市、交通遗迹、宗教遗迹及相关遗迹等5类代表性遗迹共计33处。其中8处位于哈萨克斯坦。

    2015年 国家科学医学中心荣获«欧洲质量领导者»殊荣。

    2016年 哈萨克斯坦学生 Batyrkhan Daulet 被蔚山国立科学技术学院 (UNIST) 评为 2016 年度学生。

    2018年 国际探险队首次登上阿尔泰山脉的最高点——哈萨克斯坦别鲁哈山。

    2019年 哈萨克斯坦花样滑冰运动员和 2014 年奥运会铜牌得主丹尼斯十的纪念碑在阿拉木图市揭幕。

    2019年 «哈萨克·莫扎特»Rakhan-Bi Abdysagin 成为意大利罗马圣塞西莉亚学院最年轻的毕业生。

    2020年 国际旅游与酒店大学在突厥斯坦市成立。

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    哈通社简报
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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