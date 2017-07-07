日本九州特大暴雨已致7人死亡14人失踪

哈通社/阿斯塔纳/7月7日 -- 据共同社消息，日本九州地区特大暴雨已在福冈、大分两县造成严重损失，大分县日田市7日又发现了1具遗体，死亡人数已升至7人。

福冈县公布消息称，朝仓市和东峰村共有14人下落不明。两县的失踪和失联人数合计至少达到26人。自卫队和消防部门仍在展开搜救，道路抢修等受困人员解救工作也在推进之中。



据气象厅称，九州北部7日局部地区下了特大暴雨。北九州市因可能出现河水泛滥已向市内约2.3万户家庭约4.9万人做出疏散指示。此外福冈、大分、熊本3县也向约5.5万户家庭约14.2万人下达疏散指示。

据朝仓市称，该市失踪的11人中有3人可能被困在因漂流木倒塌的房屋内。此外还收到了多条失联人员信息。福冈县警方在开始下暴雨的5日中午起的1天多时间里接到约3000个报警电话，但尚未掌握全部的受灾状况。

气象厅6日解除了福冈、大分两县的数十年一度的严重灾害特别警报。不过，到7日为止暴雨已经下了3天，部分地区地基可能出现松动，气象厅呼吁人们警惕地质灾害。





日本宫内厅7日发布消息称，由于九州地区遭遇几十年未遇的暴雨和洪灾的袭击，天皇的长孙女真子临时决定取消8日在东京举行的订婚记者会。

据报道，这次订婚记者会是在一个多月前定下的。真子与未婚夫将首次一起在媒体前亮相，宣布两人订婚。但在国民遭遇不幸的情况下，皇室举行喜庆活动显然不妥。因此，根据王室的意见，宫内厅宣布推迟这次会见。这也意味着两人的订婚仪式将被推迟。