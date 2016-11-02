哈通社阿拉木图 -- 阿拉木图市法院今日（2日）公布了对共造成了10人死亡的阿拉木图"7•18"恐怖袭击事件制造者鲁斯兰•库里科巴耶夫的审判结果。

法官叶尔兰•波塔洛夫宣布称："依据相关证据，因制造恐怖袭击事件、故意杀人罪、非法藏匿和使用枪支等罪名，判处被告人鲁斯兰•库里科巴耶夫死刑，没收个人全部财产。"



在本案的取证调查过程中，警方共进行了57项法医检验工作、对200多名目击者进行问询，并于10月12日向法院提交了61卷刑事调查资料。



在10月27日进行的第4次庭审中，检方代表、阿拉木图市助理检察官加尔肯别克•巴喀什巴耶夫依据相关证据，要求法院判处造成10人死亡的被告人、主犯库里科巴耶夫死刑，并判处另4名涉案从犯9-12年不等的有期徒刑。



"国家独立25周年、阿拉木图市1千周年来临之际，7月18日，阿拉木图发生了造成10人死亡，多人受伤的严重恐怖袭击事件。这一天他们就像往常一样上班，而库里科巴耶夫杀害了无辜的8名警员和2名平民。受伤的7人因及时抢救挽留了生命。被杀害的这些警员有家庭、有亲朋好友。依据相关证据，库里科巴耶夫非法使用枪械、非法夺取他人生命、故意杀害多人。被告人的行为严重危害社会安全，构成恐怖袭击，符合我国刑法相关条款中允许核定执行死刑的标准。因此，检方认为，法庭应依法判处被告人死刑。" 巴喀什巴耶夫说。



据悉，纳扎尔巴耶夫总统2003年12月签署总统令，宣布对刑法中的死刑条款实施冻结。但是，根据哈萨克斯坦共和国刑法的相关条款规定，法官完全有权力依法判处被告人死刑。



【记者：阿勒玛斯•穆喀什吾勒 编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】



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