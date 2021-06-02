欧盟预计7月1日正式启用疫苗护照

哈通社/努尔苏丹/6月2日 -- 疫情持续好转的欧盟宣布，有七个成员国将开始发放数码疫苗护照，护照内将含持有者的疫苗接种记录和检测阴性报告等信息。欧盟预计在7月1日正式启用疫苗护照系统，帮助民众在联盟内恢复安全便捷的旅行，以刺激经济复苏。

率先启用欧盟认可的数码疫苗护照的七个国家包括德国、丹麦、捷克、希腊、保加利亚和克罗地亚。

欧盟数码经济发言人巴尔克说：«我们预计未来几天或几周还会有更多消息。这提前取得了巨大的成功，我们有充分的理由相信，疫苗护照系统将在7月1日全面启动并运行。»

罗伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）表示，周一他们收到了1785例新确诊病例的报告，另有153人死亡。德国报告了超过8.6万人死于COVID-19。

参与计划的德国疫情进一步缓和，卫生部长宣布把当地的冠病感染风险，从非常高下调到高的级别。

德国卫生部长斯潘提醒趁着好天气外出聚会的民众，继续保持警惕以遏制病毒。

德国最大的机场法兰克福机场2号航站楼在星期二重新开始运营，每天的客流量恢复到4万5000至6万人次。

英国伦敦的希思罗机场关闭了一年多的3号航站楼也重新开放，为来自43个疫情较严重的高风险地区的乘客提供服务。

【编辑：木合塔尔·木拉提】