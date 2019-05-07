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    10:43, 07 五月 2019 | GMT +6

    中选委：7名候选人将参加2019年总统大选

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    哈通社/努尔-苏丹/5月7日 -- 哈萨克斯坦中央选举委员会6日完成2019年非例行总统选举候选人登记工作。

    中选委称，截止4月28日，4个政党和5个社会团体提名的9名候选人提交了参选申请。但是，建筑商联盟主席塔勒哈特•叶尔哈利耶夫于4月29日宣布放弃竞选。

    5月2日，中选委宣布"人口统计学"公共协会提名的朱玛泰•阿里耶夫未通过国语水平考试。

    截止5月6日，中选委正式登记7名参选申请人士为总统候选人。

    哈萨克斯坦2019年非例行总统选举候选人名单：


    1. "祖国之光"党候选人--哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫（现任哈萨克斯坦代理总统）；


    2. "伟大草原雄鹰"公共文化协会候选人-- 萨德-别克·图格勒；


    3. 工会联合会候选人 -- 阿曼格勒德•塔斯毕赫夫（现任工会联合会西哈州分部主席）；


    4. "光明道路"民主党候选人 -- 达尼亚•耶斯帕耶娃（现任议会下院议员）；


    5. "阿吾勒"人民民主党候选人 -- 托留泰•拉赫姆别科夫（现任国家农业科学教育中心执行主席）；


    6. 共产主义人民党候选人 -- 江布尔•阿赫梅特别科夫（现任议会下院议员）；


    7. "民族命运"运动候选人 -- 阿米尔詹•卡萨诺夫。

    据悉，哈萨克斯坦非例行总统选举将于6月9日举行。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 选举 中央选举委员会 黄金储备
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