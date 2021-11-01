阿拉木图市医生从一名患者体内取出了7.5公斤的寄生虫

哈通社/阿拉木图/11月1日 – 阿拉木图医院从一名患者体内取出了重达7.5公斤的包虫囊肿。

据阿拉木图市立第七医院外科医生穆萨·萨黑珀夫介绍，该患者为女性，42岁，来自阿拉木图州。

«患者自述其身体一直没有任何不适感，也没有觉得自己有病痛等症状。身体最大的变化，仅仅是近几年增加了3~4公斤的体重。不过在10月有比较强烈的过敏，所以前往当地社区医院进行了检查。在进行CT扫描是，医生发现患者的肝脏内存在细粒棘球绦虫的寄生。»医生介绍说。

随后患者被转院至阿拉木图市，并在市立第七医院接受了手术。医院的医生们成功的切除了患者体内的包虫囊肿。

«手术是在10月26日进行的。这样的包虫囊肿案例是极其少见的。囊肿的大小几乎覆盖了患者的整个腹部，手术期间肝脏部位至少失血500毫升。我们为患者进行了输血，由于手术非常复杂，持续了整整9个小时。» 穆萨·萨黑珀夫说。

据医生透露，患者体内的包虫囊肿的重量达到了7.5公斤。

手术结束后，患者在重症监护室接受了为期两天的重点监护，目前已经转入普通病房。医生表示患者一切体征正常，无生命危险。

【编译：木合塔尔·木拉提】