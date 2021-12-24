日本儿童癌症五年生存率为70%至90%

哈通社/努尔苏丹/12月24日--据共同社报道，日本国立癌症研究中心23日公布了按类别首次统计的儿童、青少年及年轻成人癌症五年生存率数据，结果显示0至14岁儿童五年生存率多为70%至90%，明显高于成年人。作为癌症对策的基础资料，统计数据有望用于治疗方法的选择等。

协助调查的国立成育医疗研究中心儿童癌症中心长松本公一指出：«主要原因可能是抗癌药物与放射线治疗等容易对儿童见效。不过与成年人相比，存在药物研发耗费更多时间的课题。»

从2013至2014年确诊的儿童癌症种类来看，生殖细胞肿瘤的五年生存率最高，达到96.6%；儿童中常见的白血病为88.0%、脑肿瘤为74.6%、淋巴肿瘤为90.7%；骨肿瘤垫底，为70.5%。

相当于15至39岁的青少年和年轻成人中女性癌症发病率较高，五年生存率为乳腺癌90.0%、宫颈癌与子宫癌89.0%。此外甲状腺癌为99.2%，大肠癌为74.8%。

包括40岁以上在内所有癌症患者的五年生存率为67.5%，2009年确诊癌症的患者十年生存率为60.2%。

除此之外，该中心还首次公布了确诊后经过一段时间的患者«幸存者生存率»。例如非小细胞肺癌，确诊一年后的生存率为73.7%，而确诊四年后依然生存的幸存者继续生存一年的比例达到94.1%，呈现年数越长生存率越高的趋势。

该统计以全国提供专业癌症治疗的医院为对象，使用了院内的登记数据。癌症信息服务网站上公布了每家设施的患者数、治疗方法等详细数据。