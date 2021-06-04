年初至今近7000名归国哈侨获得“血亲同胞”身份

哈通社/努尔苏丹/6月4日 -- 2021年前5个月内有接近7000名归国哈侨获得«血亲同胞»身份。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，自年初至4月1日，有6 935名归国哈侨获得«血亲同胞»身份。

自1991年独立以来，累计已有107.73万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

今年年初以来移民哈萨克斯坦的哈萨克族«血亲同胞 « 当中，半数以上（76.3%）来自乌兹别克斯坦。其他分别来自：中国（10.4%）、土库曼斯坦（6.2%）、蒙古国（2.7%），以及其他国家（4.4%）。

移民哈国的血亲同胞主要定居在阿拉木图州（30.5%）、突厥斯坦州（15%）、曼格斯套州（17.7%）、江布尔州（8%）以及奇姆肯特（11％）市等地。

截至2021年6月1日的数据显示，56.5％的移民属于适龄劳动力人口，24％为未成年人，19.5％为退休人口。

18岁以上的归国同胞当中，拥有高等学历者占11.3%，专科学历者占39.5%，高中学历者占45.5%，无学历者占3.7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】