伊拉克逾700儿童遭杀害或致残 童兵现象引人忧

哈通社阿斯塔纳电，据中新网报道，当地时间9月1日，伊安全部队、库尔德武装和什叶派民兵在伊拉克和美国空军的支援下，打破"伊斯兰国"极端武装对北部阿迈尔利镇长达两个多月的围困，成功攻入这座被"伊斯兰国"极端武装围困两个多月的城镇。

联合国儿童与武装冲突问题特使利拉•泽鲁居伊日前对安理会表示，自2014年以来，伊拉克一共有多达700名儿童在冲突中被杀害、致残或者被利用成为自杀式炸弹袭击者。冲突地区的儿童权益令人担忧，她呼吁国际社会展开行动帮助儿童免受战争伤害。 伊拉克被杀害致残儿童达700人 泽鲁居伊日前在安理会的辩论会上表示："尽管伊拉克地区的高度不稳定局势削弱了我们的监督，但是现有的数据显示，在伊拉克被杀害致残和处决的儿童已经高达700人。" "伊斯兰国"组织甚至下令让年仅13岁的男孩携带武器，参与保卫战略要地和逮捕平民的行动，并利用他们作为自杀式炸弹袭击者。另外，泽鲁居伊的办公室收到的报告表明，和伊拉克政府结盟的民兵在打击伊斯兰极端分子过程中也使用了儿童兵。 泽鲁居伊强调，虽然在保护冲突地区儿童权益方面，世界上很多地区已经取得了进展，例如乍得已经停止招募儿童兵，也门也和联合国签署了一项计划，防止在自己的军队中出现儿童。但是新冲突中的暴力规模已经掩盖了这些成果，例如"博科圣地"组织在尼日利亚、利比亚、阿富汗、中非共和国等地的行动。 另外，数据显示，仅在在加沙冲突中就有超过500名儿童死于以色列的军事行动。多达3100名儿童在袭击中受伤，而大约有三分之一的受伤儿童将成为终身的残疾。 泽鲁居伊对安理会表示，"在加沙发生的事件必须进行彻底调查，冲突各方的所有肇事者都要对此负责。现在迫切需要实现持久和平。停火只是一种临时措施。国际社会必须从根源上解决这一冲突。" 政府军应杜绝"童子军"现象 她还强调，在尼日利亚，仅2013年，就有至少100名学生和70名教师死于袭击，更有超过200名被绑架女孩还在"博科圣地"组织手中。另外"博科圣地"组织甚至招募和使用年龄在12岁的男孩和女孩，在他们袭击学校的过程中也使用了"童子军"。泽鲁居伊呼吁尼日利亚政府和其合作伙伴采取一切必要措施营救被绑架女孩。 而刚从南苏丹归来的联合国教科文组织特使演员福里斯特•惠特克也表示，他见到了最糟糕的城市，童兵身穿军装、携带枪支走在街上。他强调，政府结束招募童兵是 "重要的第一步"，这些无辜的儿童应该远离战争，回到家庭和学校。 泽鲁居伊则呼吁所有国家加入到保护儿童的运动中，在2016年底前，所有国家的政府军中都不应再出现童兵现象。