议员提议对LGBT宣传引入刑事责任 80%民众支持依法限制

詹伯尔申在回应媒体提问时表示：“必须依法禁止LGBT宣传。这是个人的私事，不应通过媒体或社交网络进行宣传。此前，一组议员已起草相关规范草案，但因各方反对未能通过，因此发起了请愿活动。民众对此表示支持，研究委员会成立后，专家和学者通过研究确认了其危害性。”

他进一步强调了引入LGBT宣传责任机制的必要性：“我们不应仅止于禁止，若有人通过社交媒体、传统媒体或其他间接方式进行宣传，不仅应承担行政责任，还应考虑刑事责任。”

Фото: Дәулет Ізтілеуов/Kazinform

詹伯尔申认为，LGBT宣传对社会，尤其是年轻一代，存在负面影响。他指出：“去年，一份反对LGBT宣传的请愿书在短时间内获得超过5万民众签名。委员会会议上讨论了诸多问题，各方展开激烈争论，议员们提出了禁止LGBT宣传的建议，并多次提交议员质询。去年会议决定对此进行深入研究。一年来，专家、非政府组织及基金会代表开展了研究，今日公布了结果。研究表明，LGBT宣传对尚未成熟的青少年心理、情感及内心状态产生负面影响。信息显示，73%的LGBT宣传内容来自社交媒体，媒体报道相关内容达1550篇，这堪称信息冲击。此外，去年会议上有人提出这是个人权利问题，但根据《日内瓦公约》关于家庭价值和女性健康的宣言，美国已据此通过了限制LGBT的法律。保护人权应以多数人而非少数人的权利为重。这是一个非常私人的问题，无需公开宣扬。”

他补充道，研究为立法提供了依据：“在制定法律时，我们需论证规范的必要性及其社会政治意义。研究显示，LGBT宣传对社会特别是青年产生负面影响，可能威胁我们的精神团结、国家安全及人口增长。我们必须保护儿童和青少年免受LGBT宣传的影响。”

民意调查：80%民众支持限制LGBT宣传

“战略”社会与政治研究中心在全国范围内开展的LGBT宣传民意调查结果显示，80%的哈萨克斯坦人支持依法限制此类宣传。该中心主任奥莉加·西马科娃介绍了调查详情。

西马科娃表示：“当前，社会逐渐将两种婚姻形式视为常态，但每三位公民中仍有一人认为这威胁家庭价值。每四名受访者中有一人在日常生活中接触到LGBT宣传。信息空间中存在LGBT宣传是不可否认的现实，每四人中就有一人，无论是否愿意，频繁或偶尔会遇到这一话题。”

Фото: freepik.com

她指出，人们对LGBT宣传了解越多，越倾向于认为社会中存在公开或隐性宣传。“十分之七的受访者认为LGBT宣传具有危险性，对相关内容表达了担忧。80%的受访者支持通过法律限制LGBT宣传，保护传统价值观和儿童的理由尤其受到男性、已婚人士及中等职业教育背景公民的广泛支持。调查中我们询问：‘LGBT宣传是否对哈萨克斯坦青年构成威胁？’结果显示，大多数受访者认为这种宣传对年轻一代存在一定程度的威胁，其中四分之一认为威胁程度很高。这表明社会对此存在担忧和恐惧，限制或禁止此类宣传的观点获得广泛支持，符合社会现实。”

值得一提的是，2024年，哈萨克斯坦文化和信息部牵头各相关部门，就《我们反对在哈萨克斯坦以公开或隐秘的方式宣扬LGBT内容》的请愿举行了公开听证会。根据会议结果，主管部门决定部分同意请愿中“保护青少年和儿童免受性关系宣扬和培养”的要求，并考虑对针对儿童受众的性化内容传播进行限制。

2024年6月，哈萨克斯坦公民在政府电子请愿门户网站E-Petition.kz上发起了一项请愿活动，以反对在哈萨克斯坦宣扬LGBT内容。这项题为《我们反对在哈萨克斯坦以公开或隐秘的方式宣扬LGBT内容》的请愿，在很短时间内获得了超过5万名公民的联署 ，从而依法进入政府强制审议程序。

【编译：木合塔尔·木拉提】