已有约70个国家将加入联合国发起的疫苗保障机制

哈通社/努尔苏丹/8月4日 -- 针对正在全球肆虐的新冠病毒疫情，许多国家均启动了疫苗开发进程，并取得了一定的成果。为确保疫苗研发成功后，能够尽可能公平的惠及全球各个国家，联合国发起了一项疫苗保障机制。

为避免疫苗«供不应求»，由世界卫生组织、流行病防范创新联盟和全球疫苗免疫联盟共同推动的联合国新冠疫苗保障机制6月制定总额180亿美元的方案，希望2021年底前确保20亿剂疫苗的供应和交付。

这一保障机制有助于各国政府抵御备选疫苗最终研发失败的风险，同时让«家底较薄»的国家负担得起疫苗供应。

目前70多个国家已表示有意加入保障机制。另外，全球疫苗免疫联盟主导的一个项目致力于为90多个中低收入国家和经济体提供新冠疫苗。

眼下全球尚无确定安全有效的新冠疫苗。尽管部分药企的候选疫苗已进入终期实验阶段，要实现疫苗大规模应用仍需清除不少障碍，包括证明疫苗有效性、通过监管部门审批以及扩大产量。

有分析机构预计全球新冠疫苗供应量可能要到2022年一季度才能达到10亿剂。

哈萨克斯坦自行研发的基于本国新冠患者体内毒株的新冠疫苗，已有一种通过了临床前测试阶段，开始进入临床测试，另一款则通过了世卫组织的临床前疫苗注册。

哈卫生部此前也曾表示，与多国就订购新冠疫苗达成了协议。

【编辑：木合塔尔·木拉提】