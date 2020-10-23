哈萨克斯坦将减免农业合作社70％的税收

哈通社/努尔苏丹/10月23日--哈萨克斯坦农业部长萨帕尔汗·奥玛若夫在参议院举行的议会听证会上表示，哈萨克斯坦将对农业合作社实行税收减免政策，免征其70%的所得税。

农业部长指出，国家元首在致哈萨克斯坦国民的讲话中制定了发展农工综合体的若干任务，包括制定促进农村地区合作的措施。

为了促进合作发展，国家采取了优先支持措施，并增加了投资补贴的标准。农业合作社还有一个特殊的税收制度，该制度规定农业合作社的所有税收将减免70％。

据部长介绍，总的来说，仅在过去三年中，国家对农工综合体的支持资金就增加了1.5倍，截至2020年，支持补贴已达到近3500亿坚戈。与此同时，位于农村地区的农业企业获得了超过95％的补贴。为了给农民创造有利条件，优化了购买牲畜贷款的抵押政策。

部长还谈到了引入现代技术和农业创新的经济激励措施。计划继续进行改善投资补贴的工作。今年已拨款858亿坚戈以提供补贴，明年将拨款1000亿坚戈。

此外，将继续进行吸引新的投资者的工作，这不仅将吸引外国投资至哈萨克斯坦，还将吸引先进的技术，发展世界市场上现有的贸易关系，创造新的就业机会，并为工人提供稳定的收入。

【编译：阿拉依】