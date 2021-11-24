世卫警告：欧洲今年冬天新冠死亡人数可超70万

哈通社/努尔苏丹/11月24日-- 环球网援引俄罗斯卫星通讯社23日报道称，世界卫生组织（WHO）欧洲办事处警告称，如果不迅速采取措施阻止新冠病毒传播，欧洲今年冬天可能会有多达70万人死亡。

在世卫组织发布的一份报告指出，欧洲目前的每日新冠死亡人数已增加到每天4200人，新冠肺炎已成为53个国家的头号死亡原因。目前的每日死亡人数几乎是9月份的两倍。

欧洲的新冠死亡人数已经正式超过150万，世卫组织警告称，目前的趋势表明，如果不迅速采取额外措施，到2022年3月，死亡人数可能激增至220万。

世卫组织预计，从现在到2022年3月，在欧洲53个国家中，25个国家的医院病床将面临高度或极端压力，49个国家的重症监护病房将面临高度或极端压力。

“为了与这种病毒共存并继续日常生活，我们需要采取一种‘疫苗+’的策略。这意味着接种标准剂量的疫苗，如果有加强针的话就继续接种，并将预防措施纳入我们的日常生活。”世卫组织欧洲办事处主任汉斯·亨利·克卢格(Hans Henri P. Kluge)说。 “ 戴口罩、勤洗手、保持室内空气流通、保持社交距离以及对着肘部打喷嚏，都是遏制病毒传播和保持社会运行的简单而有效的方法。 ”