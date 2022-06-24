72岁老人徒步全国宣传乌勒套文化 已完成9个州的旅程

哈通社/巴甫洛达尔/6月24日 -- 现年72岁的手工艺匠人萨尔森拜·阔特拉舍夫24日子乌勒套徒步抵达巴甫洛达尔州首府巴弗洛达尔市，至此这位老人已经完成了徒步哈国9个地区的壮举。

- 我开始这趟旅程有三个目的。第一，是向世人宣传我的家乡乌勒套的文化历史遗产；第二，我想让更多的人了解马奶的神奇功效。第三，我还和联合国教科文组织有相关的协议，如果我能走遍哈萨克斯坦，收集超过1000名手工艺匠人的信息，那么该组织就会为我们开辟一个专栏，向世界展示这些内容。- 萨尔森拜·阔特拉舍夫说。

这位来自乌勒套的老先生，从3月份开始就一直在不断地游历哈萨克斯坦各地。到目前为止，他已经走坏了5双运动鞋。

不过，老人表示，在徒步哈国的过程中，他到现在都没有花一分钱。这是因为，无论他走到哈国的哪一个地区，当地的居民都会热情的迎接老人的到来，为他安排饮食起居，确保他的徒步之旅没有后顾之忧。

- 哈萨克斯坦人就是如此好客与热情，我对此感激而自豪。- 老人说。

值得一提的是，议员巴赫提亚尔·霍扎赫梅托夫目前正与老人同行。

【编译：木合塔尔·木拉提】