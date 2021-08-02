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    21:50, 02 八月份 2021 | GMT +6

    东京奥运会：哈萨克斯坦居奖牌榜第72位

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    哈通社/努尔苏丹/8月2日--东京奥运会8月2日的奖牌榜上，哈萨克斯坦位于第72位。

    第十个比赛日结束，哈萨克斯坦的奖牌数量并无变化，共收获3枚铜牌。

    第一枚铜牌于7月24日由柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫赢得；第二枚奖牌由举重运动员伊戈尔·索恩在25日的比赛中获得；第三枚奖牌，由举重运动员祖尔菲亚•钦珊罗在28日摘得。

    根据8月2日的结果，获得奖牌的国家数量达到了80个。

    中国队以29金17银16铜排名第一。

    美国升至第二，获22金25银17铜。

    日本退居第三，获17金6银10铜。

    截至82日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

    1. 中国 - 29-17-16

    2. 美国 - 22-25-17

    3. 日本 - 17-6-10

    4. 澳大利亚 - 14-4-15

    5. 俄罗斯- 12-21-17

    6. 英国 - 11-12-12

    7. 法国 - 6-10-7

    8. 德国 - 6-6-11

    9. 韩国 - 6-4-9

    10. 荷兰 - 5-7-6

    今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

    哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

    【编译：达娜】


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    体育 奥运会 黄金储备
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