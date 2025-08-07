哈萨克斯坦黄金储备增加7.4吨 位列全球第18

哈萨克斯坦央行数据显示，截至8月7日，每克黄金价格为58011.44坚戈，而7月31日为58524.25坚戈。

此前，哈萨克斯坦工业与建设部发布了关于国家矿产资源保障期限的最新数据。根据现有开采量估算，哈萨克斯坦黄金储量可供开采30年。

关于首都黄金铸锭的过程，读者可参阅相关专题报道。此外，早前报道指出，哈萨克斯坦已发现38处具有潜力资源的矿区。

世界黄金协会数据显示，2025年第一季度全球黄金需求同比增长1%，达到1206吨，为2016年第一季度以来最高水平。中央银行在该季度共购入244吨黄金，较前一季度有所减少。受创纪录高价影响，黄金饰品需求大幅下降，降至2020年以来最低水平。

然而，从价值角度看，消费者在黄金饰品上的支出同比增长9%，达到350亿美元。

根据国家统计局数据，2024年哈萨克斯坦黄金饰品价格上涨8.3%。

【编译：木合塔尔·木拉提】