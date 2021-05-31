哈萨克斯坦总统在第74届世卫大会发表视频讲话

哈通社/努尔苏丹/5月31日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫31日在74届世界卫生大会闭幕仪式上发表视频讲话。

托卡耶夫总统指出，本届世卫大会在全球过去1年半时间来抗击新冠疫情的困难时期召开。他强调，新冠疫情成为了各国家卫生体系和多边机构前所未有的考验。

“疫情全球大流行期间，世卫组织与所有成员国开展了积极的互动。该组织凭借其专业、主动性和丰富的经验，领导了发展中国家和发达国家与该流行病的斗争。与此同时，紧急组织了向有需要的人提供必要资源的相关工作。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，大会当前的工作将为根据创造力和集体责任来确定我们的未来方向提供很好的机会。

托卡耶夫强调指出，应从过去和当前吸取教训。他同时还表示，全力支持世界卫生组织总干事特沃德罗斯·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯（谭德赛）提出的建议。这些建议旨在改革世卫组织，并将其转变为一个强大，高效和财务独立的国际组织。

托卡耶夫总统在讲话中注重关注了初级卫生保健的重要性和推动2018年通过的《阿斯塔纳宣言》问题。

哈萨克斯坦总统认为，疫情大流行清楚的表明，初级卫生保健可以成为有效抗击任何传染病的关键机制。他指出，哈方希望同世卫组织开展合作，进一步加强世卫组织阿拉木图办事处的工作。

最后，托卡耶夫总统重申哈萨克斯坦将全力支持世卫组织的目标和原则。

据悉，主题为“结束这次大流行、预防下次大流行：一起建立一个更健康、更安全和更公平的世界”的第74届世卫大会于5月24日-6月1日期间举行，194个成员国代表出席。

【编译：小穆】