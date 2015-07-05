多国领导人致电祝贺纳扎尔巴耶夫总统75岁生日

哈通社阿斯塔纳7月5日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统生日来临之际（7月6日），多国领导人纷纷发来贺电，祝贺纳扎尔巴耶夫总统75岁生日。

俄罗斯总统弗拉基米尔•普京在贺电中表示，纳扎尔巴耶夫总统不仅在哈萨克斯坦，在国际社会上也有着相当高的威望。他说，在您担任总统期间，哈萨克斯坦经济蓬勃发展、社会安定和谐，成为了现代化的民主国家。在您的带领下，哈萨克斯坦正在充满信心落实各项社会经济改革和战略任务，并积极参与和推动各类国际问题的解决。 普京强调，纳扎尔巴耶夫为加强俄哈战略伙伴关系做出了卓越贡献，并积极推动了欧亚经济联盟的实现。相信欧亚经济联盟将为进一步深化各成员国合作、进一步促进整个欧亚大陆和谐发展起到积极作用。俄罗斯高度评价同哈萨克斯坦的友好关系，相信两国将继续携手共创美好未来。

普京祝纳扎尔巴耶夫总统身体健康、事业顺利，在造福哈萨克斯坦人民的事业中取得更大成就。 中国国家主席习近平在贺电中说，近些年来，中哈全面战略伙伴关系快速发展，两国政治互信不断加深，双方在各领域的合作获得悦人的成绩。我愿同您一道，努力推进中哈关系不断迈上新台阶，深化两国全面战略伙伴关系，造福两国和两国人民。

习近平表示，期待同纳扎尔巴耶夫总统在上合组织乌法峰会期间再次会晤。

习近平祝福纳扎尔巴耶夫身体健康、事业顺利。

美国总统奥巴马在贺电中祝贺纳扎尔巴耶夫总统生日快乐。他说，坚信美哈关系将为造福两国人民进一步得到加深。

奥巴马祝福纳扎尔巴耶夫身体健康、阖家幸福。 吉尔吉斯斯坦总统阿勒马兹别克•阿坦巴耶夫在贺电中表示，纳扎尔巴耶夫总统为哈萨克斯坦各项事业的发展付出了辛勤的汗水，尤其是在改善人民生活，提高综合国力方面成就显著，成为中亚经济强国。

阿坦巴耶夫说，您凭着自己的坚强意志，积极进取的精神，稳健务实的执政风格赢得了哈萨克斯坦人民的拥戴和国际社会的好评，同时也使哈萨克斯坦国际地位得到进一步提升。吉尔吉斯斯坦人民和哈萨克斯坦人民之间存在着骨肉般的关系，两国人民在悠久的历史中结成了亲如手足的感情。您为吉哈两国这种兄弟般亲密关系的发展注入了新的活力，做出重要贡献。在您75岁生日来临之际，衷心祝愿您身体健康、工作顺利。

白俄罗斯总统卢卡申科在贺电中指出，纳扎尔巴耶夫是哈萨克斯坦人民卓越的领导者和世界级的政治家。他说，您正在以自己超凡的智慧和领导能力编写着哈萨克斯坦光辉的历史篇章。哈萨克斯坦人民始终高度评价您提出的各项倡议，充分肯定您杰出的领导能力。我相信，随着欧亚一体化的加深、两国在各领域的合作必将得到加强，白哈关系将更加紧密。

卢卡申科祝福纳扎尔巴耶夫身体健康、事业有成。

乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫在贺电中表示，乌方高度评价纳扎尔巴耶夫总统为哈萨克斯坦经济社会发展、巩固和推动哈萨克斯坦在国际舞台上的地位做出的卓越贡献。

卡里莫夫说，哈萨克斯坦今天所取得的发展成果与您的不懈努力息息相关。最后一次的总统大选结果，充分证明了哈萨克斯坦人民支持您提出的各项新的政策和改革计划。

卡里莫夫强调，相信，建立在睦邻友好、互惠互利的乌哈关系的加强，将成为地区稳定安全的重要保障。

卡里莫夫祝纳扎尔巴耶夫身体健康、事业顺利，祝愿兄弟的哈萨克斯坦人民阖家幸福。

阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫在贺电中表示，哈萨克斯坦自独立以来取得的发展成果与纳扎尔巴耶夫息息相关。他说，您以非凡的战略眼光和卓越的政治智慧，积极推动了国家经济社会的飞跃发展，使哈萨克斯坦在国际舞台上的地位得到了认可。 阿利耶夫强调，阿哈关系源远流长，建立在传统友谊和互利互惠基础上的两国关系处于良好的发展势头。您为两国关系发展做出了无价的贡献。

阿利耶夫祝福纳扎尔巴耶夫身体健康，取得更大成就造福哈萨克斯坦人民。

塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙在贺电中表示，纳扎尔巴耶夫总统以卓越的才能，不仅得到了哈萨克斯坦人民的爱戴，更是得到了国际社会的认同。

拉赫蒙说，哈萨克斯坦自独立以来取得的所有成就与您不懈的努力息息相关。您为塔哈关系发展做出了重要贡献，相信在您的积极推动下，两国在各领域的合作将得到不断加深。塔方愿同哈方进一步深化两国在各领域的合作关系。

拉赫蒙祝愿纳扎尔巴耶夫总统身体健康。

俄罗斯总理梅德韦杰夫在贺电中表示，哈萨克斯坦取得的发展成果与纳扎尔巴耶夫总统息息相关。他说，作为真正的爱国者和卓越的政治家，您为哈萨克斯坦各项事业发展做出了不可磨灭的贡献。相信在您的领导下，哈萨克斯坦计划实现的各类经济社会发展规划将得到顺利落实。您为俄哈关系发展、欧亚经济联盟的成立做出了重要贡献。

梅德韦杰夫强调，纳扎尔巴耶夫总统拥有卓越的政治才能和领导能力，使他能够妥善的解决各类复杂的问题，并表示，愿同纳扎尔巴耶夫一道努力，推动两国在各领域的合作不断加深。

梅德韦杰夫祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，事业有成。 西班牙国王费利佩六世在贺电中祝贺纳扎尔巴耶夫总统生日快乐，并表示，西哈两国政治、经济以及文化等领域合作呈现良好势头，建立在友好互惠的两国关系正在得到不断加深。 费利佩六世祝福纳扎尔巴耶夫身体健康，哈萨克斯坦人民幸福安定。 西班牙首相马里亚诺•拉霍伊在贺电中表示，相信西哈传统的友好关系将进一步得到提升。他祝福纳扎尔巴耶夫总统身体健康，事业顺利。（编译：吴然）