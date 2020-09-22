联合国75周年大会 古特雷斯呼吁共克时艰

哈通社/努尔苏丹/9月22日 -- 联合国21日在纽约总部举行成立75周年纪念大会，秘书长安东尼奥·古特雷斯发表致辞。

受到新冠疫情影响，各国政要通过网络视频方式远程出席。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中指出，在联合国成立75周年之际，«多重挑战比比皆是，多边办法屈指可数»，75周年是«一个重要和包容的深刻反思»契机，唯有同舟共济，才能共克时艰。

古特雷斯表示，联合国在成立的75年间成功守护了世界和平，这是一项值得引以为傲的成绩。

此外，古特雷斯表示，联合国还在«和平条约与维持和平、非殖民化运动、人权标准以及维护人权标准的机制、战胜种族隔离、向数百位冲突和灾难受害者提供挽救生命的人道主义援助、铲除疾病、稳步减少饥饿、国际法渐进发展，以及保护环境和地区的重大协定»等领域取得了显著成就。

古特雷斯同时提醒，当今世界仍然面临诸多挑战，新冠疫情的暴发更暴露出了全球现行体制中的薄弱环节。

他指出，面对艰难局面，更需要联合国«增强多边主义并提高其实效，登高望远，胸怀壮志并彰显影响力»。

古特雷斯强调，«国家主权作为《联合国宪章》的一大支柱，必须要加强以共同价值观和共同责任为基础的国际合作齐头并进，谋求全体人民的共同进步。»

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日出席了联合国75周年大会并发表讲话，强调联合国是无可替代的国际组织。

【编辑：木合塔尔·木拉提】