哈萨克斯坦常驻代表出席联合国教科文组织成立75周年纪念活动

哈通社/努尔苏丹/11月15日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻法国大使兼哈萨克斯坦常驻联合国教科文组织代表詹•哈利耶夫出席联合国教科文组织第41届大会框架下的教科文组织成立75周年纪念活动。

来自24个国家的国家元首、政府首脑、外交部长、教育和文化部长，以及成员国大使和常驻代表出席会议。

讲话期间，詹•哈利耶夫谈到了在哈萨克斯坦独立 30 周年举行的纪念活动的特殊意义，并指出了哈萨克斯坦在建设稳定进步国家方面取得的主要成就，表示希望教科文组织框架下的建设性合作能够进一步发展。

同时，他向教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱就其获得连任致以了祝贺，并表示哈萨克斯坦领导层支持这个权威国际组织及其主要机构的一贯工作。

常驻代表邀请教科文组织领导人参加将于 2022 年 9 月在努尔苏丹举行的七届世界和传统宗教领袖大会。

大使谈到哈萨克斯坦在将各种形式的文化和自然遗产纳入联合国教科文组织国际登记册方面发挥的积极作用，并重申哈萨克斯坦政府致力于确保根据联合国教科文组织公约，全面保护其领土内的世界遗产意愿。

此外，哈利耶夫向联合国教科文组织成员国就对哈萨克斯坦倡议的支持表示了感谢。

联合国教科文组织成立于1946年，旨在通过教育、科学和文化促进各国合作，对世界和平和安全作出贡献。

【编译: 阿依波塔】