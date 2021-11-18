总统：哈萨克斯坦占中亚外国投资的75%

哈通社/努尔苏丹/11月18日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在18日召开的外交部部委扩大会议上表示，哈萨克斯坦占中亚外国投资的75%。

“近期，我们与兄弟国家一起将突厥委员会转变成了一个成熟的组织， 突厥语国家之间的合作由此开启新阶段。 ” 他说，“哈萨克斯坦正好位于亚洲中部，具有地理优势。 我们周围地区已经形成了一个和平区， 国内局势稳定，计划对对外经济关系更加开放， 这一切对投资者来说都是非常有利的。 如今，中亚75%的外国投资属于哈萨克斯坦。”

总统指出，这让哈萨克斯坦成为了地区的经济领导者。

同时，总统谈到了外交官们在当前困难时期的努力工作。

“当前，政府和外交官面临的最重要任务是进一步加强该地区的领导作用， 不能放缓这些工作的进度。 疫情在全球蔓延已近两年，其后果对哈萨克斯坦也并不容易。 在这个困难时期，哈萨克斯坦的外交使团一直发挥着高水平的作用，为身在国外的公民们提供了帮助。 ”

他表示，通过外交官们的努力，滞留在国外的公民们顺利回到了哈萨克斯坦。

“同时，人道主义援助也顺利运送到了哈萨克斯坦，我们也为一些国家提供了支持。通过疫苗外交，哈萨克斯坦为中亚地区疫情形势的稳定做出了贡献。 尽管困难重重，你们正在完成战略任务。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】