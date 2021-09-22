哈萨克斯坦代表团出席第76届联合国大会

哈通社/努尔苏丹/9月22日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德带领的哈萨克斯坦代表团出席在纽约（美国）召开的第76届联合国大会。

本届大会的主题是“锻造韧性，永怀希望 ” 。 议程上的主要问题是抗击 COVID-19大流行、全球安全与稳定、可持续发展，以及气候变化。另外， 阿富汗局势也是主要关注点之一。

联合国大会框架下，将举行一系列高级别活动，包括粮食系统首脑会议、能源问题高级别对话、COVID-19 全球峰会、内陆发展中国家部长级会议和促进《全面禁止核试验条约》生效部长级会议。

本届大会以混合模式召开， 大约120个外国代表将在纽约参加辩论。 196个联合国成员国和观察员国国家元首和政府、外交部和高级代表将发表讲话。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将代表哈萨克斯坦发表视频讲话。

哈萨克斯坦外交部长的行程包括参加一系列双边会议和多边活动。

具体来说，第一天，外交部长分别与立陶宛外长加布里埃乌斯·兰茨贝尔吉斯、新加坡外长维文·巴拉克里希南、奥地利外长亚历山大·沙伦贝格、叙利亚外长费萨尔·梅克达德和黑山外长乔尔杰·拉杜洛维奇举行了双边会谈。

此外，部长还出席了由奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨组织的关于«保护阿富汗人民，特别是阿富汗和该地区的妇女和儿童»的高级别圆桌会议。

【编译：阿依波塔】