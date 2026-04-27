76岁哈萨克斯坦老人徒步抵达巴黎 欧洲3000公里征程圆满收官

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦旅行者萨尔森拜·科特拉舍夫近日完成其大型徒步计划欧洲阶段行程，成功抵达巴黎。4月24日，他在凯旋门前受到哈萨克斯坦驻法国使馆代表及当地哈萨克侨胞热烈欢迎。

现年76岁的科特拉舍夫于3月3日启程，历时约两个月，徒步近3000公里，路线途经塞尔维亚、匈牙利、奥地利、德国，最终抵达法国。尽管途中面临复杂路况及通行限制，他仍顺利完成全部行程。

此次欧洲之行是其长期环球徒步计划的重要阶段。此前，他曾徒步走遍哈萨克斯坦17个州和地区，累计行程约8000公里，并被载入哈萨克斯坦纪录大全。2023年，他自阿特劳出发，经高加索地区抵达伊斯坦布尔；2024年又从厄斯克门启程，经阿尔泰和蒙古国徒步抵达中国北京。在网络平台上，他以“UlytauMan”之名受到广泛关注。

Фото: Баян Шайгозова / Facebook

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据介绍，欧洲阶段是其旅程中最具挑战性的路线之一。由于部分地区交通法规严格，无法沿高速公路直接步行，路线多次改道至自行车道及乡间道路。途中用于运输物资的手推车也因长途负重损坏，但他始终未放弃既定目标。

科特拉舍夫表示，希望通过个人行动向世界展示哈萨克民族坚韧不拔的精神风貌，并传递积极向上的生活理念。

在巴黎期间，他还受邀前往联合国教科文组织总部，相关人士高度评价其以实际行动传播哈萨克文化、弘扬文化遗产保护理念的努力。

Фото: Баян Шайгозова / Facebook

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截至目前，这位老人累计徒步里程已约1.8万公里。他的目标是在75岁以上年龄组别中，以徒步超过4万公里的成绩挑战吉尼斯世界纪录。

科特拉舍夫表示，返回祖国后将继续从事铁匠工作，并着手筹备下一阶段旅程。按计划，他将在2027年徒步横穿美国，从大西洋沿岸走向太平洋沿岸。

他同时呼吁民众保持运动习惯，不断挑战自我、追求成长。

Фото: Баян Шайгозова / Facebook

【编译：达娜】