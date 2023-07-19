哈萨克斯坦普通护照可以免签前往77个国家

哈通社/阿斯塔纳/7月19日 – 拥有193个免签国家/地区新加坡普通护照，成为了2023年全球«最强护照»。

根据普通护照持有人的旅行自由而对各国护照进行全球排名的亨利护照指数（Henley Passport Index）公布了2023年的最新排名结果。

亨利护照指数是根据普通护照持有人（相对于外交护照持有人）的旅行自由对各国进行的全球排名。该指数始于2006年，名为亨利与合作伙伴签证限制指数（HVRI），并于2018年1月修改为现名。该网站提供了199本护照的排名根据持证人可以免签证前往的国家的数量来计算。特定护照可以进入的国家数量成为其免签证«分数»。

Henley & Partners与国际航空运输协会（IATA）合作，根据其全球数据库的官方数据[5]，分析了自2006年以来世界上绝大多数国家和地区的签证规定。

哈萨克斯坦在今年的排行榜上位列第66位，我国公民持普通护照可以免签前往77个国家/地区。

哈萨克斯坦普通护照持有者可免签入境的国家包括（含落地签）：

库克群岛、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、纽埃、帕劳群岛、萨摩亚、图瓦卢、亚美尼亚、巴林、伊朗、约旦、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿拉伯联合酋长国、阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、俄罗斯、塞尔维亚、土耳其、乌克兰、安提瓜和巴布达、巴巴多斯、多米尼加、多明尼加共和国、海地、牙买加、圣文森特和格林纳丁斯、孟加拉国、柬埔寨、中国、香港（中国特别行政区）印度尼西亚、吉尔吉斯斯坦、老挝、澳门（中国特别行政区）、马来西亚、马尔代夫、蒙古、尼泊尔、菲律宾、韩国、斯里兰卡、塔吉克斯坦、泰国、东帝汶、乌兹别克斯坦、阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜、苏里南、布隆迪、佛得角群岛、科摩罗群岛、吉布提、埃及、几内亚比绍、马达加斯加、毛里塔尼亚、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚卢旺达、塞舌尔、索马里、多哥、赞比亚、津巴布韦。

需要指出的是，一年之内，哈萨克斯坦护照的含金量出现了显著的提升。因为在去年的榜单中，哈萨克斯坦的排名还是第73位。

过去五年来，日本一直是这个排行榜上当仁不让的冠军。不过，在2023年的最新榜单上，日本跌落到了第三位，而新的榜首是新加坡。

统计显示，在全球的227个国家和地区中，持有新加坡普通护照的旅客能够免签入境其中的193个国家/地区。

正如前文所述，亚洲国家日本在由Henley & Partners主导的护照指数排名中一向占据着领先位置，不过，今年德国、意大利和西班牙这三个欧洲国家凭借各自护照获得的190个国家/地区的免签，首次成为了排行榜上并列第二名。

屈居第三位的是曾经的冠军日本，以及韩国、奥地利、芬兰、卢森堡和瑞士，这些国家的普通护照持有者可以免签入境189个国家/地区。

在2014年曾经占据过榜首的美国和英国，目前在最新榜单上的排位都有所下滑。其中，英国位居第四位，而美国则位居第八位。

美国普通护照的排名与去年相比再度下滑了两位，目前持有该国普通护照的旅客可以免签入境的国家和地区数量是183个。

排名垫底的三个国家是阿富汗、伊拉克和叙利亚。这三个国家普通护照的持有者能够免签入境的国家和地区分别只有27个、29个和30个。

【编译：木合塔尔·木拉提】