农业部：又有78家哈国企业获得向中国出口产品的许可

哈通社/努尔苏丹/8月7日 – 据农业部消息，近期哈国又有78家亚麻籽和8家小麦制品生产商，获得了向中国出口产品的授权许可。

截至目前，哈国已有总计103家亚麻籽生产商（其中78家获得农业部的担保）以及94家面粉生产企业（其中64家获得农业部担保）拥有向中国出口产品的资格。

农业部消息称，在去年于中国举行的«一带一路»国际合作论坛期间，哈中双方签署了关于小麦粉输华植物检疫要求议定书，而在哈总统访问北京之行框架下，双发还签署了关于从哈萨克斯坦向中国出口的亚麻籽的植物检疫要求议定书。上述两个协议赋予了哈萨克斯坦农业生产者向中国优先出口产品的权利。

据农业部称，在这两份文件签署后，中方将55家生产小麦粉和亚麻籽的哈国公司列入了具有出口权的企业清单。

农业部同时指出，由于亚麻种植便利且要求较低，哈萨克斯坦农业生产者们近几年不断扩大亚麻种植面积。产量和生产者数量也在不断增长。

多年来，哈萨克斯坦已成为亚麻籽和亚麻籽油的主要出口国，产品也出口至欧亚各国。

农业部指出，中国是哈萨克斯坦亚麻的主要进口国之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】