7岁脑瘤男孩昨天去世 肾和肝捐给了患尿毒症的妈妈和另外两位患者

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，7岁的孩子陈孝天因恶性脑瘤生命垂危，妈妈周璐也正受着尿毒症的折磨。孩子的奶奶陆元秀向儿媳提出了一个惊人的提议：等孩子走后，把他的肾脏捐给你！经过一个多月的挣扎、犹豫，周璐终于忍痛点头，同意在小孝天身故后捐献他的器官，让生命延续。

4月1日，武汉市红十字会遗体捐献处主任骆钢强说，小孝天身故后将肾脏捐献给妈妈符合规定，如果捐献成功，他将成为湖北省第一例身故后将器官捐给亲人的捐献者，同时他的器官还可能救助另外两位患者。 昨天凌晨，小孝天抢救无效病逝。他的器官于昨天上午成功移植到妈妈和其他两名患者身上。 "我是男子汉，要保护妈妈。"7年前，妈妈周璐给了陈孝天生命，现在这个7岁男童要将他的肾脏移植给患尿毒症的母亲。 4月1日，记者来到武汉161医院神经外科重症监护室门外，陈孝天因恶性脑瘤生命垂危，医生正在努力对他做最后的抢救。 妈妈双肾衰竭 儿子又查出恶性肿瘤 这个不幸又可敬的孩子来自荆州，2006年12月出生。5岁前，像所有家庭一样，一家人平静而幸福地生活着。 2011年11月，妈妈周璐突然查出尿毒症，双肾衰竭。得知病情，周璐当时很平静，她希望通过透析的方式维持生命，这样能省下一笔钱。"陪着孩子长大，就没有遗憾了"。 半年后，更剧烈的风暴袭向这个家庭。孝天走路不稳、呕吐，到医院一查，竟是髓母细胞瘤。这是一种好发于儿童颅内的肿瘤，恶性程度很高。得知孩子的病情，周璐感觉"心被抽空"，失去了活下去的目标。 每天都想和孩子再多待一天 母子相继病重后，周璐执意向丈夫提出了离婚。"有一天，我们可能都不在，你还可以再有孩子"。离婚后，一家人不让周璐离家，婆婆陆元秀起早贪黑照顾母子俩。 孝天随后到同济医院进行开颅手术，切除肿瘤，之后又进行了多次化疗。但到了第二年，病情还是复发了。同济医院器官移植研究所所长陈知水教授介绍，髓母细胞瘤一旦复发，基本上没有好办法控制。 2014年元旦后，孝天问奶奶，"为什么不开灯"。肿瘤压迫他的视神经，清亮的一对眼眸再也看不见东西了。 周璐是独生女，她说，有了孩子才知道母亲这个词的伟大。三年来，透析、手术、化疗、放疗的生活日复一日，她没有畏缩。在自己治疗的同时，和婆婆一起照顾孝天，"每天都想和孩子再多待一天"。 奶奶提出捐出孙子器官救儿媳 今年3月27日，孝天转入161医院神经外科治疗，该科主任程新富称，孝天入院时癌细胞已经扩散到整个大脑，已经不能再继续做手术了。孝天处于一时昏迷一时清醒状态。 同时，周璐的病情也越来越重，她由两周做3次透析，变成一周做3次，甚至4次，浮肿的身体晚上只能坐着入睡，体重由110斤掉到80多斤。 陆元秀看着儿媳和孙子，心如刀绞。"两个亲人能救一个也好。"她对周璐说，"让孝天把肾捐给你吧。" 周璐立刻拒绝。"这怎么行，这么小得了重病就痛苦，走之前再挨一刀吗？他的肾小，也不适合我。" 作为婆婆和奶奶，陆元秀承受着双重的折磨，但看着孩子一天天虚弱，也得知孙子没办法治好，她坚定了劝说儿媳的决心。她联系上武汉市红十字会遗体捐献中心，请来工作人员一起做儿媳的工作。 3月27日，孝天病入膏肓，转到武汉161医院抢救。 武汉市红十字会器官捐献中心负责人骆钢强得知孝天家人有捐献意愿，28日来到161医院。"捐一个肾能救一个人，捐更多器官还能救更多人。" 最终，一家人决定在孩子去世后捐出一肝两肾。第二天，周璐夫妻、陆元秀在遗体器官捐献志愿书上签字。陆元秀希望孙子的器官能"多救一个人"，周璐则想"带着儿子的肾好好活下去"。 最新消息 三台器官捐赠手术都很成功 来自荆州新闻网的消息，4月1日傍晚，孝天进入昏迷状态，他的气管被切开，专家们在尽最后努力抢救。 4月2日凌晨4时15分，孝天经抢救无效病逝。在简短的默哀仪式后，医生摘取了他的肾脏，转送到他妈妈周璐即将进行手术的同济医院。 2日凌晨5时左右，孝天的器官被送往手术室进行清理和整理。6时30分，周璐被推进手术室。 昨天中午，同济医院表示，小孝天的两个肾脏分别移植到了妈妈周璐和一个同样身患尿毒症的21岁的女孩身上，孝天的肝脏则成功地移植到了武汉一位27岁乙肝肝硬化患者身上，三台手术都非常成功。 昨天上午，小孝天的遗体已经在汉口殡仪馆火化。当天下午，孝天的奶奶以及家人带着他的骨灰回到荆州。小孝天，回家了！ 新闻追问 捐肾救母是否符合伦理 7岁的男孩还不能完全表达自己的主观意愿，他去世后捐肾是否符合伦理？武汉市红十字会器官捐献中心负责人骆钢强介绍，器官捐献志愿书是由有民事行为能力的本人签字，直系亲属作为执行人签字。7岁男孩还是未成年人，本人签字实际是由监护人来完成。这个孩子的捐献属于公民去世后捐献器官，这类捐献和活体捐献伦理要求并不一样。 据了解，我国目前已建立全国器官捐献分配系统，所有公民去世后捐献的器官都将进入这一系统，由系统进行分配，不由人为决定。 孝天的肾是否能优先用于救母亲？同济医院器官移植研究所副主任医师蒋继贫解释，系统分配有优先原则，如地域优先、亲属优先、等待时间优先、未成年人优先等。母亲周璐已在同济医院登记进这一系统，从这几个原则来看，孩子捐出的肾优先用于母亲是可行的。 骆钢强表示，去世后捐献器官，救治他人，让自身的生命延续更有价值。7岁男孩捐肾更感人的地方在于，他救治的是自己的母亲。呼吁更多市民身后事新办，为更多的重症患者带来生机。