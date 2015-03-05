中国将今年经济增长目标下调至7%左右

哈通社阿斯塔纳3月5日电，据华尔街日报网5日报道，在中国一年一度最大的政治会议开幕之际，中国将今年的经济增长预期下调至7%左右，开启了中国领导人所称的以更低增速为特点的中国经济"新常态"。

中国国务院总理李克强所作的政府工作报告为全国人大会议拉开了序幕。去年制定的经济增长目标是7.5%左右；实际的增长率为7.4%，为20多年来的最低水平，官员们不认同经济增速未达目标的说法。

经济形势几乎全面放缓，这意味着，随着人们对更好的学校、更高的退休金和更清洁的蓝天需求日益增长，政府所能提供的越来越少。

在国内需求低迷、全球经济复苏缓慢之际，7%的经济增长目标是外界之前普遍预计的。

中国今年国防开支将增加约10.1%，显示出经济增长放缓将对包括新型潜艇、航母和隐形战机在内的军事现代化计划影响有限。

中国全国人大会议发言人傅莹称，中国作为大国，需要有能够保卫国家安全、能够保卫人民的军事力量；历史教训告诉中国人，落后就要挨打；中国人不应忘记这点。

中国国防预算去年增长12.2%，至1,320亿美元左右，规模仅次于美国。不过许多外国国防官员及专家表示，中国的实际军费开支可能高达官方数据的两倍，但即便如此，也仍然远低于美国国防部提议的未来一年国防开支5,850亿美元的水平。

近几周来，中国中央政府鼓励银行放贷的力度越来越大，以期能够重新点燃经济动能。但中国正努力摆脱对出口、房地产市场以及政府支出的过度依赖，上述措施可能令相关努力受挫。

中国领导人采取怎样的策略对全球都具有重要影响。目前全球经济正受到欧洲经济不振和美国复苏不稳的困扰。中国如果强调短期增长可能有助于提振全球经济，但这也可能令外界质疑中国能否长期扮演全球经济增长引擎的角色。

在国内，领导人面临着巨大的压力，要求他们采取更多行动。很多商界人士说，鉴于需求低迷，他们不想借钱或是扩张。规模较小的企业说，因为担心坏账问题，银行不愿放贷。

佛山市艾科电子工程有限公司(Ake Electronics)总经理常文飞表示，降息带来的帮助并不大。

与此同时，官方媒体调查发现，收入不平等、医疗和养老等问题是公众关注的重点。

另外一个关注点是不断恶化的环境问题，这一问题是几十年高速发展带来的后果之一。不久前推出的一个纪录片含蓄地批评了中国的环境政策，该纪录片在线播放量超过了1亿次，审查机构不得不急忙控制国内有关该片的报道。

广东某玩具工厂54岁的保安人员杨家华（音）说，他担心的是没有社会保险。他说，他一直呆在这家工厂的原因就是希望能拿到养老金，否则早就辞职了，现在他感到痛苦、沮丧，没什么希望。

金融环境愈发吃紧也令决策者困境雪上加霜。中国财政部周四表示，2015年全国预算赤字目标人民币1.62万亿元（合2,585亿美元），约占国内生产总值(GDP)的2.3%。不过一些经济学家表示，如果把地方政府的表外债务考虑进来，中国的实际赤字占GDP的比重可能更接近7.5%。

数据提供商IHS Global估计，2014年中国债务与GDP之比上升了逾20个百分点，至247%。其中相当大一部分债务被归因于地方政府的账外借款。

经济学家们表示，预计随着动能下降及更多投资者将资本转移到海外，李克强的这一表态将转化为货币政策进一步放松，政府支出进一步扩大。

宽松政策可能引发股市泡沫，且会降低部分行业、特别是房地产业应对产能过剩的积极性。中国东北港口城市大连的数十栋住宅楼空置，其中很多有罗马式立柱和栏杆，不禁令人回想起昔日房价大跌前的奢华。大连的情况可说是全国的一个缩影。

尽管就业市场表现良好，但如果政治上比较敏感的失业率指标上升，可能会催生更多刺激措施。

江苏上上电缆集团(Jiangsu Shangshang Cable Group Co.)外贸经理张旭华（音）表示，政府在电网领域的投资使铜缆生产商得以维持经营。但他也指出，两年来的困难形势打击了企业信心。

即使是有望从政府增加公路、铁路、水利和电力项目支出中获益的企业也表示，政府合同难以抵消经济增长普遍放缓所带来的影响。

中国东部城市宜兴的一位姓卞（音）的缆线企业主说，银行信贷没有明显的改善。他的公司最近关门了。宜兴是中国主要的铜制造基地。